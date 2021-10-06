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Новая девушка Тимати стала жертвой позора, когда выяснилось, по какому принципу она выбирает одежду

ФОТО: скриншот

В Сети обратили внимание на одинаковый гардероб возлюбленных рэпера, которые будто бы закупаются в одних бутиках.

После того как известный 38-летний рэпер Тимати (настоящее имя — Тимур Юнусов) показал свою новую девушку, в сторону избранницы направился поток негатива из соцсетей. 19-летнюю Сашу Дони сравнивали с Аленой Шишковой (бывшей возлюбленной музыканта, родившей ему дочь Алису), но называли ее версией с Aliexpress. А теперь настал черед и Анастасии Решетовой — экс-избранницы рэпера, которая подарила ему сына Ратмира, пишет Life.ru.

Пользователи Сети уверены, что Саша копирует наряды своей предшественницы. В телеграм-канале, посвященном жизни знаменитостей, подобрали неопровержимые доказательства этого факта. На снимках видно, что корсет и платье, в котором не раз появлялась в «Инстаграме» Решетова, чудесным образом оказался и в гардеробе Саши Дони.

То же самое произошло и с ее серым комплектом из короткого топа и длинной юбки с разрезом — Дони даже сделала похожую фотосессию, что не прибавило ей аргументов в пользу собственной оригинальности. А подвеска из двух крестов, которой Анастасия часто хвасталась на многих совместных с Тимати выходах в свет, теперь тоже оказалась на Саше.

Пользователи Сети не смогли пройти мимо такого промаха 19-летней модели и обсудили все в комментариях.

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