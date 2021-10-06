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41-летний девственник в поиске спутницы жизни, но одно из требований сделало эту задачу невыполнимой

41-летний Даниэль. ФОТО: скриншот

Мужчина из Аделаиды, Австралия, десятилетиями не мог найти ту самую спутницу жизни. И даже с приходом Интернета ничего не изменилось. Пять лет он пытался найти девушку, и вот его вторая попытка.

Даниэль Пехник прожил на этом свете уже 41 год, но так и не смог найти достойную спутницу для того, чтобы вступить с ней в сексуальные отношения. Дошло до того, что в 2016 году мужчина запустил собственный сайт, с помощью которого пытался найти любовь всей своей жизни. Прошло пять лет, а девушка так и не появилась. Почему? Все дело в серьезных требованиях Даниэля, пишет Life.ru.

На сайте «Одинокий парень из Аделаиды» указано, что у будущей жены Даниэля должен быть такой же опыт сексуальных отношений, как и у него. То есть никакого. Изначально мужчина хотел, чтобы избранница была примерно его возраста, свою жизнь она должна посвятить карьере, а девственность приберечь «для особого случая». Но спустя пять лет безуспешных поисков запросы Даниэля снизились — подойдет образованная девушка любого возраста. Конечно, пункт про непорочность никуда не пропал.

«Ищу образованную девушку, которая очень хочет пообсуждать глубокие темы. если тебе нравится рассуждать о философии, литературе, науке или о чем-нибудь академическом, будет еще лучше», - говорит Даниэль Пехник.

Каждая, кто считает, что может стать достойной спутницей Даниэлю, имеет возможность написать ему на электронную почту и назначить «первое свидание» по Skype. Правда, судя по отзывам на сайте, встреча больше будет похожа на собеседование, а не на романтический вечер, пишет Daily Star. В разделе комментариев на сайте австралийца есть не только негативные отзывы. Многие мужчины, находящиеся в таком же положении, что и Даниэль, рассказывали свои истории.

«Прекрасно вас понимаю, я сам до тридцати не мог найти ту самую. Ловил себя на таких же мыслях, что и вы. если бы я тогда не встретил прекрасную женщину, возможно, я бы все еще искал подходящую», - пишет один из комментаторов

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