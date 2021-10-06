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Måneskin снялись в эротической фотосессии: «Где ваша одежда?»

ROTTERDAM, NETHERLANDS - MAY 23, 2021: Ethan Torchio, Victoria De Angelis, Damiano David and Thomas Raggi (L-R) of the Maneskin rock band representing Italy, the winners of the 2021 Eurovision Song Contest Final, pose with the trophy during a news conference at the Rotterdam Ahoy Arena. Vyacheslav Prokofyev/TASS ФОТО: Vyacheslav Prokofyev / Vyacheslav Prokofyev/TASS

Победители состоявшегося в мае «Евровидения» порадовали поклонников откровенными снимками. Они полностью оголились, сообщает 5-tv.ru.

Музыканты из итальянской рок-группы Maneskin, которые стали победителями состоявшегося в этом году «Евровидения», опубликовали обнаженные фото. Снимки появились в официальном Instagram-аккаунте коллектива.

На кадрах музыканты Дамиано Давид, Виктория Де Анжелис, Томас Раджи и Итан Торкио, не стесняясь друг друга, позируют полностью раздетыми перед камерой.

«Why so hot? (Почему так горячо?)» — гласит подпись к фото.

Поклонники положительно оценили смелый поступок звезд. Под публикацией собралось множество комментариев, в том числе от русскоязычной аудитории.

  • «Королева и короли»;
  • «Я схожу с ума»;
  • «У меня челюсть отвисла»;
  • «Где ваша одежда?» — написали пользователи

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