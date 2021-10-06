Måneskin снялись в эротической фотосессии: «Где ваша одежда?»
Победители состоявшегося в мае «Евровидения» порадовали поклонников откровенными снимками. Они полностью оголились, сообщает 5-tv.ru.
Победители состоявшегося в мае «Евровидения» порадовали поклонников откровенными снимками. Они полностью оголились, сообщает 5-tv.ru.
Музыканты из итальянской рок-группы Maneskin, которые стали победителями состоявшегося в этом году «Евровидения», опубликовали обнаженные фото. Снимки появились в официальном Instagram-аккаунте коллектива.
На кадрах музыканты Дамиано Давид, Виктория Де Анжелис, Томас Раджи и Итан Торкио, не стесняясь друг друга, позируют полностью раздетыми перед камерой.
«Why so hot? (Почему так горячо?)» — гласит подпись к фото.
Поклонники положительно оценили смелый поступок звезд. Под публикацией собралось множество комментариев, в том числе от русскоязычной аудитории.