Måneskin снялись в эротической фотосессии: «Где ваша одежда?»

Музыканты из итальянской рок-группы Maneskin, которые стали победителями состоявшегося в этом году «Евровидения», опубликовали обнаженные фото. Снимки появились в официальном Instagram-аккаунте коллектива.

На кадрах музыканты Дамиано Давид, Виктория Де Анжелис, Томас Раджи и Итан Торкио, не стесняясь друг друга, позируют полностью раздетыми перед камерой.

«Why so hot? (Почему так горячо?)» — гласит подпись к фото.

Поклонники положительно оценили смелый поступок звезд. Под публикацией собралось множество комментариев, в том числе от русскоязычной аудитории.

«Королева и короли»;

«Я схожу с ума»;

«У меня челюсть отвисла»;

«Где ваша одежда?» — написали пользователи



