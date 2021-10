Керсти Кальюлайд: культура — это политика

На музыкальном фестивале TMW во время 29 мероприятий выступили 177 артистов из 21 страны. Концерты прошли в творческом городке Теллискиви, Ноблесснере и Старом городе. В числе всемирно известных исполнителей фестиваля были A Place To Bury Strangers и DVS1 из США, Hatari из Исландии и Герд Янсон из Германии. Зарубежными партнерами музыкальной программы TMW выступили фестивали Skaņu Mežs из Латвии, What’s Next In Music? из Литвы, Blow Up из Финляндии, Import и Kružok из России и CIMA и BreakOut West из Канады в сотрудничестве с посольством Канады в Эстонии.