Керсти Кальюлайд: культура — это политика

На музыкальном фестивале TMW во время 29 мероприятий выступили 177 артистов из 21 страны. Концерты прошли в творческом городке Теллискиви, Ноблесснере и Старом городе. В числе всемирно известных исполнителей фестиваля были A Place To Bury Strangers и DVS1 из США, Hatari из Исландии и Герд Янсон из Германии. Зарубежными партнерами музыкальной программы TMW выступили фестивали Skaņu Mežs из Латвии, What’s Next In Music? из Литвы, Blow Up из Финляндии, Import и Kružok из России и CIMA и BreakOut West из Канады в сотрудничестве с посольством Канады в Эстонии.

В своем выступлении президент Керсти Кальюлайд сказала, что TMW играет важную роль в создании общего дискуссионного пространства в раздробленном и пострадавшем от пандемии культурном поле. «Я думаю, что обсуждение всех этих вопросов обязательно приблизит нас к балансу между разными людьми, разными обществами и разными поколениями. Именно в этом и есть суть Tallinn Music Week», — сказала глава государства, добавив: «Культура — это политика. Медленная, но действенная. Земля снова начнет вращаться, сначала неспешно, потом быстрее. Но наша задача — извлечь из этого замедления как можно больше пользы. Чтобы планета стала зеленее. Чтобы в обществе появилось больше взаимоуважения. Взаимной поддержки. Свободное общество для как можно большего числа людей на всем земном шаре».