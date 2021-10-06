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Керсти Кальюлайд: культура — это политика

President Kersti Kaljulaid ФОТО: Madis Veltman

На прошлой неделе, с 29 сентября по 3 октября, в Таллинне прошел 13-й международный фестиваль музыки и городской культуры Tallinn Music Week (TMW). В музыкальном фестивале TMW приняли участие 177 артистов из 21 страны, а в конференции — 128 представителей музыкальной и культурной отрасли. Билеты и абонементы TMW были приобретены представителями 44 стран мира. В общей сложности фестиваль посетили 17 325 человек.

Следующий TMW пройдет с 3 по 8 мая 2022 года. Фестивальные абонементы уже доступны в интернет-магазине TMW. Прием заявок от артистов начнется в понедельник, 11 октября.

На музыкальном фестивале TMW во время 29 мероприятий выступили 177 артистов из 21 страны. Концерты прошли в творческом городке Теллискиви, Ноблесснере и Старом городе. В числе всемирно известных исполнителей фестиваля были A Place To Bury Strangers и DVS1 из США, Hatari из Исландии и Герд Янсон из Германии. Зарубежными партнерами музыкальной программы TMW выступили фестивали Skaņu Mežs из Латвии, What’s Next In Music? из Литвы, Blow Up из Финляндии, Import и Kružok из России и CIMA и BreakOut West из Канады в сотрудничестве с посольством Канады в Эстонии.

Концерт-открытие TMW будет доступен на телеканале Telia Inspira до 11 октября.

Открывали концерт президент Эстонской Республики Керсти Кальюлайд, председатель правления Telia Eesti Роберт Пайос и основатель и главный организатор TMW Хелен Сильдна.

В своем выступлении президент Керсти Кальюлайд сказала, что TMW играет важную роль в создании общего дискуссионного пространства в раздробленном и пострадавшем от пандемии культурном поле. «Я думаю, что обсуждение всех этих вопросов обязательно приблизит нас к балансу между разными людьми, разными обществами и разными поколениями. Именно в этом и есть суть Tallinn Music Week», — сказала глава государства, добавив: «Культура — это политика. Медленная, но действенная. Земля снова начнет вращаться, сначала неспешно, потом быстрее. Но наша задача — извлечь из этого замедления как можно больше пользы. Чтобы планета стала зеленее. Чтобы в обществе появилось больше взаимоуважения. Взаимной поддержки. Свободное общество для как можно большего числа людей на всем земном шаре».


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