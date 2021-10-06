Известная эстонская актриса умерла в возрасте 18 лет

Лийса училась в Пярнуской Сютевакаской гуманитарной гимназии. Помимо вышеупомянутых фильмов, она также снялась в интермедиях под названием «Голая правда» («Alasti tõde») к Eesti Laul 2015 года.

В 2013 году для фильма «Фехтовальщик» о жизни известного эстонского тренера Энделя Нелиса проводился кастинг юных актеров. Лийса, как и многие другие дети, отправилась знакомиться со съемочной командой, однако не получила никакой обратной связи.

Всего в первом туре кастинга приняли участие почти 600 детей, из них 60 были приглашены на второй тур, который проходил в доме телевидения. Живая и смелая Лийса запомнилась жюри и вышла в третий тур в числе 20 детей.

Когда после последних попыток в июне наконец-то позвонили и объявили, что Лийса Коппель выбрана для одной из главных ролей фильма, девочка подпрыгивала от радости до потолка.