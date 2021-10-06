Убийца не Малахов? Раскрыты новые детали смерти Игоря Талькова

Версия о том, что рок-музыканта Игоря Талькова случайно застрелил бывший телохранитель Азизы Игорь Малахов, не имеет ничего общего с реальностью. Имя истинного убийцы артиста давно известно — его друг и концертный директор Валерий Шляфман. Такое заявление в эксклюзивном интервью 5-tv.ru сделала официальный представитель вдовы певца Ирина Красильникова.

Убийца — друг?

О виновности Малахова в смерти Талькова заговорил актер Николай Лещуков. По его словам, 6 октября 1991 года два Игоря схлестнулись в драке из-за певицы Азизы. Та якобы хотела закрывать концерт своим выступлением, рокер противился, поэтому телохранителю и пришлось выяснять отношения на кулаках. Лещуков утверждал, что Малахов нажал на курок, устав терпеть то, как Тальков бил его оружием по лицу и жестоко оскорблял.

«Малахов свое получил! У него статья совсем другая — за ношение оружия. Апрель 1992 года, возьмите пресс-конференцию. Вывод следствия говорю наизусть: „Единственным человеком, который мог произвести выстрел в Талькова, был Шляфман Валерий Михайлович“. Все. Других выводов у следствия нет! Стрелял в Талькова и убил его Шляфман!»

— констатировала Красильникова.

Она призвала игнорировать иные предположения и «теории заговора». По мнению Ирины, пресса слишком часто перевирает факты. А в данном конкретном случае журналисты, возможно, делают это сознательно. Представитель вдовы рок-музыканта заявила, что в погоне за пиаром многие не замечают, какое давление оказывают на окружающих.

«Отводят от убийцы конкретно! Люди, которые следят за процессом, очень хорошо это понимают. Я не знаю, то ли проплачено, то ли что. Нет другого подозреваемого!»

— еще раз указала на Шляфмана Красильникова.