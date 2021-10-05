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Родившая в туалете 16-летняя россиянка задушила младенца и умерла

Скорая помощь в России. ФОТО: Vladimir Smirnov/Vladimir Smirnov/TASS

В Славянске-на-Кубани Краснодарского края 16-летняя девушка родила ребенка в уличном туалете, а после задушила его. Через несколько дней из-за сильного кровотечения россиянка умерла, сообщил источник KP.RU в правоохранительных органах.

По его словам, когда мать девочки узнала о ее беременности, она не поставила подростка на учет в женскую консультацию и ни разу не обратилась в поликлинику.

16-летняя россиянка родила в туалете рядом с домом, а после положила младенца на подушку лицом вниз, из-за чего он задохнулся. Новорожденного выбросили на улицу, а у его матери открылось сильное кровотечение.

Как сообщает источник, в течение трех дней россиянка мучалась от боли, а мать не вызывала врачей. Когда дочь перестала подавать признаки жизни, женщина вызвала скорую. Врачи констатировали смерть девочки, передает Lenta.ru.

«Мать подростка просто боялась шумихи, потому скорую не вызвала, пыталась остановить кровотечение самостоятельно», — рассказал источник.

Правоохранители предполагают, что до родов женщина колола своей дочери препарат, который вызывает выкидыш. Младенец родился у россиянки на сроке пяти-шести месяцев, но при этом он был здоров.

Ранее в Москве женщина запретиласовращенной в 12 лет дочери, которая забеременела от 18-летнего россиянина, делать аборт. Девочка состоит на внутришкольном учете как неблагополучный ребенок. Ее мать училась в той же школе и также стояла на учете из-за злоупотребления алкоголем.

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