Родившая в туалете 16-летняя россиянка задушила младенца и умерла

По его словам, когда мать девочки узнала о ее беременности, она не поставила подростка на учет в женскую консультацию и ни разу не обратилась в поликлинику.

16-летняя россиянка родила в туалете рядом с домом, а после положила младенца на подушку лицом вниз, из-за чего он задохнулся. Новорожденного выбросили на улицу, а у его матери открылось сильное кровотечение.

Как сообщает источник, в течение трех дней россиянка мучалась от боли, а мать не вызывала врачей. Когда дочь перестала подавать признаки жизни, женщина вызвала скорую. Врачи констатировали смерть девочки, передает Lenta.ru.

«Мать подростка просто боялась шумихи, потому скорую не вызвала, пыталась остановить кровотечение самостоятельно», — рассказал источник.

Правоохранители предполагают, что до родов женщина колола своей дочери препарат, который вызывает выкидыш. Младенец родился у россиянки на сроке пяти-шести месяцев, но при этом он был здоров.