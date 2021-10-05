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Наивная нарвитянка «подарила» мошенникам 5000 евро

Телефонный звонок. Фото иллюстративное. ФОТО: Aivar Aotäht

После звонка представившегося сотрудником Swedbank мошенника 59-летняя жительница Нарвы лишилась 5000 евро, сообщает ERR.

Инцидент произошел еще 29 сентября, но заявление в полицию поступило лишь накануне, сообщила во вторник Идаская префектура.

Известно, что женщине позвонил говоривший по-русски злоумышленник, представившийся работником Swedbank. Он попросил горожанку подтвердить при помощи Smart-ID отправленные ей коды, обосновав это соображениями безопасности.

Доверчивая женщина выполнила просьбу, а позднее обнаружила, что с ее банковского счета исчезло 5000 евро.

Как сообщает полиция, в сентябре общий ущерб от действий телефонных мошенников в Эстонии составил около миллиона евро, а с началом выплат из второй пенсионной ступени мошенники стали еще более активными. Подобные инциденты происходят во всех регионах Эстонии регулярно.

Полиция напоминает, что ни в коем случае нельзя вводить ПИН-коды ID-карты, Mobiil-ID или Smart-ID под любыми предлогами, а также нельзя устанавливать на свои телефоны, планшеты или компьютеры программы, которые дают дистанционный доступ к устройству.

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