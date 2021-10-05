Наивная нарвитянка «подарила» мошенникам 5000 евро

Инцидент произошел еще 29 сентября, но заявление в полицию поступило лишь накануне, сообщила во вторник Идаская префектура.

Известно, что женщине позвонил говоривший по-русски злоумышленник, представившийся работником Swedbank. Он попросил горожанку подтвердить при помощи Smart-ID отправленные ей коды, обосновав это соображениями безопасности.

Доверчивая женщина выполнила просьбу, а позднее обнаружила, что с ее банковского счета исчезло 5000 евро.

Как сообщает полиция, в сентябре общий ущерб от действий телефонных мошенников в Эстонии составил около миллиона евро, а с началом выплат из второй пенсионной ступени мошенники стали еще более активными. Подобные инциденты происходят во всех регионах Эстонии регулярно.