Заморозила яйцеклетку: Буланова рассказала о планах родить от молодого возлюбленного

Звезда 90-х Татьяна Буланова снова счастлива и влюблена: певица почти два года встречается с 33-летним бизнесменом Валерием Рудневым. У молодого избранника 52-летней звезды пока нет своих детей, и Татьяна не исключает, что в будущем он задумается о наследниках. На этот счет у нее есть запасной план. О нем артистка рассказала перед выступлением на шоу «Дискотека МУЗ-ТВ. Золотые хиты».

Буланова призналась, что подарить ребенка своему мужчине прямо сейчас она не готова.

«Я ему сказала, что не готова к рождению ребенка, хотя бы из-за возраста. Но когда я собиралась рожать второго ребенка, тоже говорила, что не готова отказаться от работы, считала себя возрастной – мне было 38. На что второй муж тогда ответил, что готов и двух, и трех нянь нанять. В данном случае мой молодой человек тоже готов пойти на все. Но опять же только тогда, когда возникнет острый вопрос, пока же он еще не возник. Но я думаю, что выход мы найдем», – сообщила певица.

Артистка призналась, что несколько лет назад заморозила яйцеклетку. Так что у нее есть все шансы снова стать матерью. Если Татьяна не захочет рожать сама, она всегда может нанять для этого суррогатную мать.

«Поэтому это не проблема. Тут самое главное морально быть готовой», – подчеркнула исполнительница хита «Мой ненаглядный».

У Татьяны уже есть двое детей. Старший сын Александр появился на свет в 1993 году в браке исполнительницы с музыкантом Николаем Тагриновым. В 2007 Буланова родила второго сына Никиту. Отец мальчика – бывший футболист Владислав Радимов.

Первое время Буланова скрывала свой роман с Валерием Рудневым. Молодой человек сопровождал певицу на тусовках, но вместе они старались не светиться на публике. Валерий – в прошлом профессиональный теннисист, участник различных турниров. В 2013 году Руднев завершил спортивную карьеру и занялся бизнесом. Он стал владельцем нескольких ресторанов в Москве и Санкт-Петербурге. Также Валерий занимается производством напитков.

Разница в возрасте в 19 лет Татьяну Буланову не смущает. В одном из интервью певица призналась, что давно не чувствовала себя так спокойно, как рядом с Валерием. Татьяна называет своего возлюбленного настоящим мужчиной.

«Он заботливый, и постоит за меня. Настоящий мужчина, который все взял на себя. Всю жизнь я была сильной женщиной, а сейчас я перестала везти Камаз», – рассказала исполнительница в одном из интервью.



