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«В недавнем прошлом была агония, теперь меня нет»: Алиса Аршавина прервала молчание

Алиса Аршавина ФОТО: Instagram

Два месяца экс-супруга Андрея Аршавина, страдающая от аутоиммунного заболевания, не выходила на связь с подписчиками, из-за чего многие пользователи Сети стали волноваться. Сегодня Алиса наконец рассказала публике о своем нынешнем самочувствии, пишет Стархит.

Аршавина все еще страдает от недуга, который в буквальном смысле изуродовал ее лицо. «Как я? Не знаю. Меня нет, меня убили. В недавнем прошлом была агония, а сейчас не знаю, кто я, но обязательно нащупаю. Мне дочка помогает, она разговаривает со мной, обнимает меня, и я обо всем забываю...» — разоткровенничалась 39-летняя Алиса с подписчицами.

Некоторые пользователи Сети стараются подбодрить многодетную мать теплыми словами. «Алиса, все будет хорошо, главное — лечитесь!»; «Детям нужна здоровая мама. Надеемся, все у вас наладится!»; «Вы прекрасная мама, вам надо жить ради своих детей!» — советуют они.

Что касается Андрея Аршавина, то он, по словам Алисы, даже слышать о ней не хочет и не торопится видеться с их общей дочерью Есеней. Недоброжелатели экс-супруги футболиста уверены — все эти страдания даны ей в ответ на то, что в свое время она увела Андрея у беременной Юлии Барановской.

«Не считала, что я разлучница — думала, меня увели из семьи. У меня же брак был все-таки зарегистрированный, семья полноценная, двое детей. А он приехал на полгода — и все закрутилось-завертелось. Все, кстати, могло и закончиться. Но он решил, что очень сильно хочет быть со мной, хочет семью... И я именно та женщина, с кем он проживет всю жизнь», — оправдывается Алиса.

Алиса Аршавина ФОТО: скриншот с youtube.com

Сейчас Аршавиной требуется пластическая операция для восстановления носа, но пока у брюнетки, по ее словам, нет денег на хорошего хирурга.

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