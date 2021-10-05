Боги, короли, огонь и кровь: вышел первый тизер «Дома дракона» — приквела «Игры престолов»

Однако можно увидеть ключевых персонажей "Дома драконов" в исполнении Пэдди Консидайна, Мэтта Смита, Стива Туссена, Риса Иванса, Оливии Кук, Эммы Д'Арси и многих других.

Судя по первым кадрам, в приквеле "Игры престолов" также будет много сражений на мечах, тайн, заговоров и кровопролитных войн.

Боги, короли, огонь и кровь... Мечты не делают нас королями. Это делают драконы,

— зловеще говорится в тизере.

Новое шоу HBO расскажет о событиях, которые произошли за 200 лет до падения трона. В центре сюжета окажется гражданская война между предками Дейенерис Таргариен — принцессой Рейнирой и принцем Эйгоном II. Роль Рейниры в "Доме дракона" досталась Эмме Д'Арси, а вот кто сыграет ее главного врага, пока держится в секрете.