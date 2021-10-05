Боги, короли, огонь и кровь: вышел первый тизер «Дома дракона» — приквела «Игры престолов»

Однако можно увидеть ключевых персонажей "Дома драконов" в исполнении Пэдди Консидайна, Мэтта Смита, Стива Туссена, Риса Иванса, Оливии Кук, Эммы Д'Арси и многих других.
Судя по первым кадрам, в приквеле "Игры престолов" также будет много сражений на мечах, тайн, заговоров и кровопролитных войн.
Боги, короли, огонь и кровь... Мечты не делают нас королями. Это делают драконы,
— зловеще говорится в тизере.
Новое шоу HBO расскажет о событиях, которые произошли за 200 лет до падения трона. В центре сюжета окажется гражданская война между предками Дейенерис Таргариен — принцессой Рейнирой и принцем Эйгоном II. Роль Рейниры в "Доме дракона" досталась Эмме Д'Арси, а вот кто сыграет ее главного врага, пока держится в секрете.
Слухи о выходе приквела пошли почти сразу же после завершения сериала "Игра престолов", а в 2020 году HBO подтвердил запуск "Дома драконов". В основу сценария шоу лег роман Джорджа Мартина "Пламя и кровь", а одним из шоураннеров проекта стал Мигель Сапочник, который ранее работал и над "Игрой престолов". Всего выйдет 10 эпизодов шоу. Точная дата премьеры пока неизвестна: она запланирована на весну 2022 года.