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Что напоследок говорит астролог президенту Кальюлайд: то, что вам приходилось скрывать, обретет новый смысл

Президент Керсти Кальюлайд. ФОТО: Sander Ilvest

Срок полномочий президента Керсти Кальюлайд истекает на этой неделе. Она отправилась в четырехдневное прощальное турне по Эстонии, в ходе которого она встретится с местными лидерами и предпринимателями. Известный эстонский таролог Кирсти Тимммер разложила карты и предсказала, что на этой неделе глава государства должна внимательно учесть.

Керсти Кальюлайд родилась 30 декабря в созвездии Козерога. Это созвездие олицетворяет время и ответственность, а это значит, что люди, рожденные под ним - традиционные и очень серьезные. Такие люди достигли определенной внутренней независимости, которая позволяет им добиваться успеха как в личной жизни, так и в профессиональном плане. Их сила - это самоконтроль, и они способны руководить людьми, строить реальные планы и нести ответственность за многих людей, которые на них работают.

Что говорят карты таро Тиммер?

Козерог сейчас как-то очень страстен и подвижен. При этом он также имеет тенденцию самостоятельно садится за руль машины. Однако не следует этого делать на этой недели. Вы уверены в себе и понимаете, что все в ваших руках, но не переборщите со смелостью.

Некоторые вещи, которые вы должны были хранить в секрете, теперь как-то разошлись или обрели новый смысл и начнут развиваться в новом направлении. Не стройте никаких планов с семьей - они изменятся. В конце недели Козерог должен навестить больного.

Независимо от того, какую финансовую операцию вы совершите, это принесет плоды. Совет на неделю: вложите деньги в свой дом! 

Более подробное предсказание на эстонском смотрите ЗДЕСЬ!


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