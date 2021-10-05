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Эти известные женщины Эстонии поменяли свое имя

ФОТО: коллаж Limon.ee

Имя - это то, что человек получает при рождении, и, согласно одной теории, со временем мы не только сближаемся со смыслами своего имени, но и принимаем данное нам имя. К сожалению, не все остаются довольны данным им при рождении именем и меняют его по какой-либо важной причине. Мы сделали обзор известных людей Эстонии, которые сменили свое гражданское имя.

SÜNNE VALTRI -> SYNNE VALTRI (Сюнне Валтри)

Певица Сюнне Валтри изначально официально носила имя Sünne, но в сентябре прошлого года она официально сменила имя в качестве подарка себе на день рождения. В течение многих лет певица использовала букву Y вместо буквы Ü, и это также стало главным аргументом в пользу смены имени.

МАРИАНН ТРЕЙМАНН -> МАЛЛУ МАРИАНН ТРЕЙМАНН

Известный блогер под псевдонимом Mallukas, она же Марианн Трейманн, тоже решила сменить имя. «Я как-то проснулась и подумала: мне не нравится имя Марианн», - написала она в своем блоге. «Я подала заявление, и теперь у меня есть другое имя! Я не стала менять его целиком, так что Марианн - это теперь мое второе имя, и первое имя, вероятно, не сложно определить, не так ли?» - написала в своем блоге Маллу Марианн Трейманн.

Маллу Марианн Трейманн или Mallukas. ФОТО: Erakogu

МЕРИЛИН ТАЙМРЕ -> КАССИЯ ШАКТИ ШАМОТАИЛО

Известный эстонский блогер Paljas Porgand, чье настоящее имя Мерилин Таймре, совершенно неожиданно попрощалась с ним, нашла арендатора на свою роскошную квартиру и объявила, что покидает Эстонию. Далее Paljas Porgand начала публиковать свои посты в Instagram на английском языке, и оказалось, что женщина собралась начать новую жизнь за пределами Эстонии, а также сменила имя. Обо всем этом она написала в своем блоге.

Мерилин Таймре. ФОТО: Madis Veltman

ГЮРКЕЛИЯ ИТХАКА-МАРИЯ ПРУУЛИ -> ИТХАКА-МАРИЯ ХАРИТО

Смена фамилии при выходе замуж была социальной традицией. Женщина сменила свою девичью фамилию - Пруули - в 1997 году, когда вышла замуж за Томи Рахула, и взяла его фамилию. Однако после развода, она вновь поменяла фамилию, но не на девичью, а на фамилию своего предка из Сетумаа - Харито.

Итхака-Мария Харито в национальной одежде Сету. ФОТО: Erakogu

МААРИКА -> КАРОЛЕ

Кароле, 19-летняя девушка, которая недавно засветилась участием в скандальном реалити-шоу "Poissmeeste pidu" («Мальчишник»), не участвовала в шоу под своим настоящим именем. Выяснилось, что девушка ранее принимала участие в шоу Delfi  про отношения "Klikk", где ее называли Маарикой. Девушка не захотела комментировать, почему она сменила имя.

Участница эстонского реалити-шоу Кароле. ФОТО: Mihkel Maripuu / Elu24
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