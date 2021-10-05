Доктор Комаровский рассказал, почему дергается глаз

Почему часто дергается глаз?

Как правило, когда неожиданно начинает дергаться верхнее веко, вы ничего не можете с этим поделать. Причем радикального метода справиться с блефароспазмом пока нет.

Однако доктор Комаровский утверждает, что это не редкое явление. Каждый человек хоть раз в жизни ощутил его на себе.

В большинстве случаев врачи не имеют понятия, почему появляется блефароспазм. Очень часто оно само по себе исчезает, – добавил Евгений Комаровский. – Почти 60-70%, у кого это бывает, женщины. И над этим стоит задуматься.

Кандидат медицинских наук рекомендует отдыхать и высыпаться.

Если ничего не помогает и дергается глаз, то как лечить?

Считается, что когда человек ведет нормальный образ жизни, спит не менее 8 часов в день и не нервничает по пустякам, то глаз у него обычно не дергается.

Не злоупотребляйте напитками, содержащими кофеин, – посоветовал врач. – Крепкие чай и кофе, особенно во второй половине дня, будут усиливать блефароспазм.

Но бывает так, что эта проблема вызывает массу неудобств. Например, женщина стесняется познакомиться с мужчиной или ее работа постоянно связана с общением.

Если дергание верхнего века влияет на вашу жизнь, то есть серьезные методы лечения, которые предусматривают инъекции препарата ботулотоксина в веко,

– сказал Евгений Комаровский.



