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Доктор Комаровский рассказал, почему дергается глаз

Уставшие глаза. Фото иллюстративное. ФОТО: Shutterstock

Один из вопросов, которые мучают многих из нас, связан с блефароспазмом – непроизвольным сокращением круговой мышцы глаза. Евгений Комаровский рассказал, что может влиять на ваше состояние, пишет Сегодня.

Почему часто дергается глаз?

Как правило, когда неожиданно начинает дергаться верхнее веко, вы ничего не можете с этим поделать. Причем радикального метода справиться с блефароспазмом пока нет.

Однако доктор Комаровский утверждает, что это не редкое явление. Каждый человек хоть раз в жизни ощутил его на себе.

В большинстве случаев врачи не имеют понятия, почему появляется блефароспазм. Очень часто оно само по себе исчезает, – добавил Евгений Комаровский. – Почти 60-70%, у кого это бывает, женщины. И над этим стоит задуматься.

Кандидат медицинских наук рекомендует отдыхать и высыпаться.

Если ничего не помогает и дергается глаз, то как лечить?

Считается, что когда человек ведет нормальный образ жизни, спит не менее 8 часов в день и не нервничает по пустякам, то глаз у него обычно не дергается.

Не злоупотребляйте напитками, содержащими кофеин, – посоветовал врач. – Крепкие чай и кофе, особенно во второй половине дня, будут усиливать блефароспазм.

Но бывает так, что эта проблема вызывает массу неудобств. Например, женщина стесняется познакомиться с мужчиной или ее работа постоянно связана с общением.

Если дергание верхнего века влияет на вашу жизнь, то есть серьезные методы лечения, которые предусматривают инъекции препарата ботулотоксина в веко,

– сказал Евгений Комаровский.


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