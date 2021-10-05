Детектив в реале: жена Шаляпина инсценировала свою смерть?

Певица Наталья Штурм заподозрила Прохора Шаляпина во лжи. Звезда эстрады подозревает, что артист мог выдумать гибель своей супруги-миллионерши Татьяны Дэвис сразу после свадьбы. Для чего это нужно? Как вариант — для избавления от старых долгов.

Многоходовочка

В Instagram Штурм разместила пост-размышление. Она напомнила, что никто из ныне живущих не видел супругу Шаляпина умершей. Даже он сам! Пока даму лечили в канадской больнице от COVID-19, певец находился в России. Печальное известие он якобы получил от родителей супруги, которые сообщили, что Дэвис кремировали в течение суток после кончины.

«Цветущая дама средних лет с шикарной медициной в Канаде… Миллионерша не выходила (замуж — Прим. ред.) всю жизнь и тут решилась на нашего Прошу! Вам не кажется история каким-то чудовищным фейком? А что если было так: финансовые проблемы подтолкнули ее на многоходовку?» — задумалась Штурм.

Известно, что Татьяна Дэвис была владелицей сети адвокатских контр, которые и приносили ей огромную прибыль. По слухам, юристы миллионерши, как она сама, выставляли за свои услуги большой ценник, но по факту зачастую обманывали граждан, не предоставляя помощи. Наталью насторожил именно этот факт. Она предположила, что инсценировав собственную смерть, жена Шаляпина навсегда расквиталась со старыми долгами и дурной славой.

Штурм считает, что в деле очень много несостыковок. Например, брачный контракт, который якобы состоял из 150 страниц. Певица не верит, что молодой Прохор Шаляпин, не умея читать по-английски, был готов подписать кипу документов. Кроме того, ее смущает стоимость организации свадьбы артиста и миллионерши. Он говорил, что на все ушло порядка 15 миллионов рублей (почти 170 000 евро), но Наталья уверена, что в Вегасе похожие торжества проводят и за 200 тысяч рублей (примерно три тысячи долларов — Прим. ред.).

«Татьяна приглашает к себе красавца Прохора, устраивает свадьбу, потом все заболевают (кроме Проши), Татьяну увозят непонятные врачи и… все. Тут же кремировали в закрытом гробу. Никому не напоминает детективный сюжет? Прикиньте, человек сменил имя, фамилию, внешность и… жив?» — удивлялась сама себе Штурм.

Никаких доказательств словам певицы пока, конечно, не существует. Овдовевший Прохор Шаляпин версию коллеги по шоу-бизнесу еще никак не комментировал.

Мама Прохора Шаляпина предъявила доказательство смерти Татьяны Дэвис. По официальным данным, трагедия произошла 30 сентября — женщина не смогла побороть COVID.