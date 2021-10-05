В Финляндии пачка сигарет будет стоить более 10 евро: ждет ли Эстонию такое?

Правительство ожидает, что повышение акцизов сократит потребление табачных изделий. Помимо повышения цен, также запланированы новые реформы, в результате которых из табачных изделий исчезнут логотипы и товарные знаки, передает новостной портал ERR.

Также планируется ограничить возможность курения в общественных местах. Сейчас запрещается курить на пляжах, автобусных остановках и террасах.

В Эстонии средняя цена за пачку табака составляет 4,27 евро, а цена пачки других табачных изделий еще дешевле. Согласно действующим таможенным правилам, из Эстонии в Финляндию можно одновременно перевезти 200 сигарет, 50 сигар, 100 сигарилл и 250 граммов табака для самокруток.

Поможет ли рост цен снизить потребление?

Согласно исследованиям ВОЗ, повышение цен на 10% поможет снизить потребление табака в странах с высоким уровнем доходов на 4% и в странах с низким и средним уровнем доходов на 5%. По данным прошлого года, в Эстонии курили 17,9 процента или около 240 000 человек. И общее повышение цен на 0,50 евро сократит количество курильщиков на 12 000.