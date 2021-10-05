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«Иногда у меня падает планка»: убийца трех студенток впервые рассказал о трагедии

Александр Лазарев ФОТО: соцести

Александр Лазарев пообщался с представителями правоохранительных органов и рассказал, что произошло в роковую ночь. По словам мужчины, три студентки сами позвали его в гости.

30 сентября в городе Гай Оренбургской области были найдены тела трех студенток местного медицинского колледжа. Изначально жители заметили пламя в квартире, где проживали девушки. После того, как огонь удалось потушить, в комнатах обнаружили два тела. Еще одно было найдено в 100 метрах от дома, пишет «Стархит».

Довольно долго среди подозреваемых числился бывший возлюбленный одной из девушек, но у него было алиби. В итоге сотрудникам правоохранительных органов удалось установить личность убийцы. Им оказался ранее судимый Александр Лазарев. В момент поимки преступник находился под воздействием запрещенных веществ, из-за чего допросить его удалось лишь четвертого октября.

Как выяснилось, Лазарев не помнит, что конкретно произошло в ту злополучную ночь. По словам мужчины, девушки сами пригласили его в гости. В квартире он какое-то время выпивал вместе со студентками, но о причинах своей агрессии преступник не смог ничего рассказать. «Иногда я творю вещи, которые не могу объяснить», — заявил на допросе Лазарев.

Погибшие девушки учились на третьем курсе медицинского колледжа
Погибшие девушки учились на третьем курсе медицинского колледжа

Также мужчина отметил, что иногда у него «падает планка», и он не может контролировать собственные действия. Напомним, что на месте преступления были обнаружены пустые бутылки и банка, наполненная окурками. «Лазарев утверждает, что причин убивать девушек у него не было. Он не помнит событий той ночи», — рассказал журналистам источник в правоохранительных органах.

Известно, что за плечами у Александра Лазарева девять с половиной лет, проведенных в колонии за убийство. Сокамерник мужчины отмечал, что тот всегда отличался агрессивностью и неадекватностью.

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