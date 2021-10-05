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Одна из вакцин от коронавируса оказалась причиной тяжелых заболеваний

Вакцинация. Иллюстративное фото. ФОТО: Shutterstock

Европейский фармрегулятор рекомендовал указать венозную тромбоэмболию в числе побочных эффектов производителям этих вакцин.

Одна из вакцина от коронавирусной инфекции приводит к тяжелому заболеванию крови. Соответствующие данные получил комитет по оценке рисков фармаконадзора Европейского агентства по лекарственным средствам (PRAC).

По данным комитета, таковой является вакцина Johnson&Johnson (J&J), пишет Rambler.

Как выяснилось, она может вызвать негативную реакцию у иммунной системы, которая в ответ на вакцинации начинает атаковать тромбоциты крови. Что в результате приводит к венозной тромбоэмболии (ВТЭ).

Европейский фармрегулятор пояснил, что образовавшийся в глубокой вене ноги, руки или паха тромб может без труда попасть в легкие, где будет препятствовать кровоснабжению, вызвав опасные для пациента последствия.

Помимо этого комитет установил, что подобного рода свойства проявляются и у вакцины от COVID-19 AstraZeneca.

По этой причине PRAC дал рекомендации указать в числе побочных эффектов производителям этих вакцин «венозную тромбоэмболию». Также предупреждение будет разослано всем практикующих врачам.

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