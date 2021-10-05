Одна из вакцин от коронавируса оказалась причиной тяжелых заболеваний
Европейский фармрегулятор рекомендовал указать венозную тромбоэмболию в числе побочных эффектов производителям этих вакцин.
Европейский фармрегулятор рекомендовал указать венозную тромбоэмболию в числе побочных эффектов производителям этих вакцин.
По данным комитета, таковой является вакцина Johnson&Johnson (J&J), пишет Rambler.
Как выяснилось, она может вызвать негативную реакцию у иммунной системы, которая в ответ на вакцинации начинает атаковать тромбоциты крови. Что в результате приводит к венозной тромбоэмболии (ВТЭ).
Помимо этого комитет установил, что подобного рода свойства проявляются и у вакцины от COVID-19 AstraZeneca.
По этой причине PRAC дал рекомендации указать в числе побочных эффектов производителям этих вакцин «венозную тромбоэмболию». Также предупреждение будет разослано всем практикующих врачам.