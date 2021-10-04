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Роскошное декольте Анфисы Чеховой привело поклонников в восторг

Анфиса Чехова ФОТО: Photo ITAR-TASS

43-летняя телеведущая знает, как возбудить подписчиков своего Instagram, пишет Kp.ru.

Анфиса Чехова – обладательница аппетитных форм, которые давно не дают покоя ее поклонникам. 43-летняя телеведущая отлично знает об этом и часто пользуется этим оружием в соцсетях. В Instagram Анфиса опубликовала стихотворение собственного сочинения – лирические размышления на тему судьбы и любви. А для привлечения внимания сопроводила стихотворный пост фотографией, на которой она снята в летнем платье с глубоким вырезом.

На снимке Анфиса сидит за столиком летнего кафе с бокалом шампанского в руках. Смелый вырез демонстрирует ее пышный бюст, на губах Чеховой – легкая улыбка, которую удачно поймала камера фотографа. Эффектный снимок очень понравился подписчикам телеведущей, написавшим ей сотни комментариев с комплиментами.

«Богиня», «Анфиса, вы красавица и умница», «Шикарная женщина», «Вы с каждым днем все краше и краше», – пишут поклонники.

На днях Анфиса Чехова снялась в программе Бориса Корчевникова «Судьба человека». Телеведущая откровенно рассказала о своем браке с актером Гурамом Баблишвили. Гурам и Анфиса развелись в 2017 году после восьми лет отношений. Они поставили штамп в паспорте в 2015 году, но в итоге их официальный брак просуществовал всего два года. Супруги сумели сохранить дружеские чувства ради восьмилетнего сына Соломона.

По словам Анфисы, они с Гурамом по-разному видели свое будущее и стремились к совершенно разным вещам. Анфиса считает, что за годы отношений с Баблишвили она сильно изменилась. Со временем их влюбленность друг в друга стала меньше.

«Вот мы вместе вдвоем, но есть разногласия в видении нашего будущего. Востребована в этом браке я была не на 100 процентов. То есть я была, да, женой, которая готовит, встречает, дарит тепло и ласку, но я была другого масштаба личностью. А Гураму эта личность не очень нравилась, ему другая нужна была женщина», – призналась Чехова.

Со временем Анфиса поняла, что ей тоже нужен другой мужчина. У них с Гурамом были разные интересы: ему хотелось жить в Грузии, а ее тянуло в Индию или на Бали, где она могла медитировать и постигать высшие материи. В итоге супруги поймали себя на том, что стали редко видеться.

«Гурам хотел жить в Грузии. Но я там не смогла находиться. Это не моя страна. Мы стали часто разъезжаться и расставаться, мало времени проводили друг с другом. У нас стали разные интересы. Стало очевидно, что просто нам нужно пойти в разные стороны», – рассказала телеведущая.

Не так давно Гурам снова стал отцом. В мае новая избранница Баблишвили, 26-летняя актриса и блогерша Юлия Томилина родила ему сына. Чехова хорошо относится к новой семье экс-избранника.

«Никогда не страдала из-за развода, – заявила телеведущая. – У меня довольно быстро появилась новая любовь, у Гурама тоже возникли отношения. Сын рассказал мне, что папа уже живет с другой девушкой, я подумала: "Ну и отлично! Мы ведь разошлись"».

Анфиса одобряет новую жену экс-супруга, поскольку Юлия хорошо ладит с Соломоном.

«У Гурама хорошая девушка, она часто занимается моим сыном. Иногда она забирает его со школы, делает с ним уроки. У Соломона теперь есть маленький братик. Это же здорово! Если у Гурама объявятся внебрачные дети, я всех их буду любить и принимать, потому что они братья и сестры моего сына», – убеждена Анфиса.


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