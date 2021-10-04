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Умер известный эстонский журналист

Heino Pedusaar, filmi «Edisoni disko» kangelane. ФОТО: Arvo Iho

Известный звукорежиссер, инженер и журналист Хейно Педусаар скончался в субботу в возрасте 90 лет.

Получив в Таллинне и Ленинграде образование электротехника и звукотехника, Педусаар в 1954-1998 годах работал на Эстонском радио и телевидении звукорежиссером, а также реставратором звукозаписей в Таллиннской студии грампластинок, пишет Rus.err.ee.

Педусаар занимался звукорежиссурой фильмов, и за время работы на Эстонском радио и ТВ провел более 1500 передач в сфере музыкального образования. Он преподавал в профессиональных училищах, вел курсы звукорежиссуры, написал несколько книг и свыше 2500 статей, а также редактировал технические журналы.

В 1978 году на студии «Таллиннфильм» вышел посвященный Педусаару фильм Edisoni disko.


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