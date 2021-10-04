Не только «Брат»: 4 фильма, которые вернут вас в девяностые

«Принцесса на бобах»

Кадр из фильма «Принцесса на бобах» ФОТО: limon.ee

Лирическая комедия Виллена Новака, героиня которой воплощает типичную женщину того времени, попавшую в нестандартную ситуацию. Нина Шереметева (Елена Сафонова) круглосуточно работает в попытках прокормить семью: непутевую великовозрастную дочь, маленького сына, безработного бывшего мужа, которому некуда идти, маму — пламенную коммунистку, участницу митингов. Утром Нина продает газеты в переходе, днем моет подъезды, вечером — посуду в ресторане. Однажды постоянный посетитель ресторана бизнесмен Дмитрий Пупков (Сергей Жигунов) делает ей сказочное предложение: выйти за него замуж с тем, чтобы он смог взять ее аристократическую фамилию, ведь Нина — потомок тех самых Шереметевых. Напористый бизнесмен готов предложить любые деньги, но замученная беспросветной бедностью и безнадежным существованием женщина неожиданно проявляет гордость настоящей графини. Фильм примечателен точно схваченными приметами времени: митингами, хаосом и засильем «новых русских».

«Настя»

Кадр из фильма «Настя» ФОТО: limon.ee

Продавщица канцелярских принадлежностей Настя (Полина Кутепова) — скромная и добрая девушка, которая ждет любви и переживает, что она некрасива. Ее мама, которая работает дворником и постоянно болеет, тоже мечтает увидеть дочь счастливой. Добротой Насти пользуются, но ее никто не замечает. Вечером она знакомится с подвыпившим парнем Сашей (Валерий Николаев), которого и представляет маме как своего ухажера, чтобы успокоить ее тревоги. Впрочем, сама Настя уверена, что молодой человек вряд ли запомнил даже ее имя. Тогда же она помогает старушке на велосипеде, которая в благодарность обещает выполнить два желания. Настя не слишком верит в слова незнакомки, но, засыпая, мечтает стать красавицей как на девушка на обложке календаря, а утром обнаруживает, что ее желание сбылось. Однако красота приносит новые проблемы, пишет «Рамблер».

Грустная сказка от Георгия Данелии отражает общую фантомность эпохи с ее сиюминутными и абсурдными переименованиями улиц (встречаются улицы в честь Ивана Грозного, Нестора Махно), снятыми крышками люков, которые сдавали на металлолом, отключением электричества и поп-хитами, звучащими из каждого киоска.

«Generation П»

Кадр из фильма «Generation П» ФОТО: limon.ee

Экранизация культового романа Виктора Пелевина от Виктора Гинзбурга. Представитель «поколения пепси» Вавилен Татарский (Владимир Епифанцев) работает в ларьке и открывает в себе странный дар — по рукам покупателя он может понять, можно ли его обсчитать и насколько. А в качестве хобби выпускник Литинститута придумывает слоганы. Случайно он встречает своего бывшего однокурсника Морковина (Андрей Фомин) и становится сотрудником рекламного агентства. Вавилен занимается адаптацией западных брендов на русской почве и все глубже погружается в мир тех, кто в действительности управляет не только Россией и всем миром — по версии Пелевина, это рекламщики. Скоро выясняется, что Вавилен вовсе не случайная пешка в этой игре. Хотя фильм вышел в 2011 году, он довольно точно воспроизводит время, какого «раньше никогда не было и никогда больше не будет», как говорит один из героев. Стихийные рынки, конторы-однодневки, малиновые пиджаки, танки около Белого дома, бандиты, пейджеры, поиски русской идеи — все элементы реальности бесславных девяностых на месте.

«Ширли-мырли»

Кадр из фильма «Ширли-мырли» ФОТО: limon.ee