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Бывшие грабители рассказали, по каким подсказкам в доме они определяют, что это будет лёгкая нажива

Ограбление. Иллюстративное фото. ФОТО: Shutterstock

Раньше эти люди зарабатывали на том, что грабили наши дома. Теперь они ушли из профессии и рассказывают свои секреты, чтобы мы не стали жертвами воров, пишет Лайф.

Своими секретами бывшие грабители поделились в проекте Safe.co.uk. Первое правило, о котором говорили почти все: нужно купить систему наружного освещения, если не хотите лишнего внимания преступников. «Я никогда даже не приближался к дому, если на нём установлены фонари», — отметил один профессионал. Но установить — полдела. Нужно систему правильно использовать.

«По возможности включайте наружное освещение на ночь. Дом без освещения может приглянуться грабителю, ведь внутри, возможно, никого нет или хозяин уже спит. Любые тёмные или участки в тени идеально подходят для того, чтобы грабитель попытался незаметно подобраться к дому», - говорит Энтони Нири, управляющий директор Safe.co.uk
Фото © Shutterstock

Фото © Shutterstock

Второй совет — завести домашнее животное. Причём совсем не обязательно приручать бойцовскую породу: такса или чихуа-хуа — тоже вариант. Чуть что — лай точно отпугнёт потенциального домушника, ведь состязаться со зверем никто не планирует.

Пункт третий — собираясь в отпуск, постарайтесь делать это как можно незаметнее. Не нужно с самого утра бегать по двору с сумками и чемоданами. Это зелёный флаг для любого вора — скоро в квартире никого не будет. Также было бы хорошо договориться со знакомым, чтобы тот изредка заглядывал к вам и проводил время. Когда вы уедете из города, нужно включать свет дома и убирать корреспонденцию из почтового ящика — так вероятность, что к вам нагрянет грабитель, будет ещё ниже.

Фото © Shutterstock

Фото © Shutterstock

«Грабители могут с лёгкостью определить, уехала ли семья в отпуск. Знаки, что дома никого нет, повсюду: забитые почтовые ящики, темнота в окнах по несколько дней», - утверждает неназванный бывший грабитель

Неочевидный, но очень важный пункт. Если ваш дом уже когда-то грабили, подумайте: а не хотите ли вы переехать?

Фото © Shutterstock

Фото © Shutterstock

Это может показаться нелогичным, но домушники очень часто возвращаются в квартиры и дома, которые уже однажды ограбили. Так что стать жертвой грабежа дважды — это не неудача, а вполне реальная перспектива. Самое интересное — почему преступники возвращаются. «Эксперт» Safe.co.uk поделился: «Скорее всего, люди, которых они ограбили, уже заменили вещи, которые у них украли, и часто новые ещё лучшего качества, чем раньше».


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