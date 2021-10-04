Бывшие грабители рассказали, по каким подсказкам в доме они определяют, что это будет лёгкая нажива

Пункт третий — собираясь в отпуск, постарайтесь делать это как можно незаметнее. Не нужно с самого утра бегать по двору с сумками и чемоданами. Это зелёный флаг для любого вора — скоро в квартире никого не будет. Также было бы хорошо договориться со знакомым, чтобы тот изредка заглядывал к вам и проводил время. Когда вы уедете из города, нужно включать свет дома и убирать корреспонденцию из почтового ящика — так вероятность, что к вам нагрянет грабитель, будет ещё ниже.