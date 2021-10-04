Аллу Пугачеву прооперировали за границей

На прошлой неделе красотой Аллы Борисовны восхитился российский пластический хирург Александр Вдовин. Специалист отметил, что Примадонна явно сделала очередную подтяжку лица, отчего стала выглядеть «идеально». Кроме того Вдовин уверил, что певица совершенно точно регулярно посещает косметологов, проходит различные аппаратные процедуры, не пренебрегает «уколами красоты» и пользуется лучшей косметикой - иначе поддерживать такой вид на восьмом десятке просто невозможно.

Есть, разумеется, и обратная сторона медали - в возрасте Пугачевой любое хирургическое вмешательство может кончиться печально, наркоз дает существенную нагрузку на организм. Пластический хирург отметил, что Алла Борисовна, вероятно, доверилась в столь деликатном вопросе западным специалистам, поскольку в России такую ювелирную работу не смог бы выполнить практически никто.

Хирург упомянул «линию Оджи» - изгиб щеки, который мы можем наблюдать при повороте лица на три четверти и который плавно спускается к линии челюсти. Наряду с наполненностью скуловой зоны, эта линия считается у косметологов эталоном молодости. "На последних фотографиях Примадонны линия Оджи заметна невооружённым взглядом. Это, безусловно, говорит о таланте специалиста, к которому она обращалась. Я уверен, что это был не российский хирург – вмешательства были выполнены за пределами России. В нашей стране такую ювелирную работу редко кто делает", - отметил Вдовин.

Поклонники Аллы Борисовны восторгов хирурга не разделяют. В Сети под снимками моложавой певицы можно встретить ироничные комментарии о том, что всей стране известно, сколько лет Пугачевой, так что в пластике нет никакого смысла. Некоторые фанаты призывают звезду остановиться в своем стремлении к идеалу и не подвергать больше свою жизнь опасности.



