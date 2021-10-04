Видео: пока вы ждете зарплату, эстонская бизнес-леди празднует день рождения на яхте

«Утром моя яхта была похожа на поле боя», - написала дама, делясь видеозаписями вечеринки на одноименной яхте, полы которой были покрыты золотым конфетти. «С этой командой всегда весело», - позировала красавица со своими подругами. Она признала, что это моменты, которые никогда не забудутся!

Лийс Ласс, много лет прожившая в Сингапуре, делится снимками своей роскошной жизни с подписчиками в социальных сетях. В 2013 году женщина вышла замуж за своего зарубежного партнера по бизнесу, от которого через год родила дочь. Однако союз продлился недолго, и позже Ласс вышла замуж за загадочного бизнесмена по имени Тармо, также живущего в Сингапуре. Она пользуется большим успехом и долгое время работает на рынке недвижимости, управляя фирмой Rahn Walbridge.