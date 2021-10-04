13 лет работы на грани алкоголизма. Как создавался сериал «Игра в кальмара», ставший хитом Netflix
Сериал «Игра в кальмара» смотреть онлайн бросился весь мир. И пока одни обсуждают, чем закончился проект, другие выясняют, как он снимался.
Сериал «Игра в кальмара» смотреть онлайн бросился весь мир. И пока одни обсуждают, чем закончился проект, другие выясняют, как он снимался.
Сериал «Игра в кальмара» — это квинтэссенция того, за что кто-то любит корейские проекты, а кто-то ненавидит. Максимально самобытный, ни на что не похожий сериал покорил Netflix всего за пару недель. Концовка же и вовсе заставила миллионы зрителей поплакать, пишет Starhit.ru.
Теперь, когда фанаты знают, чем закончился сериал «Игра в кальмара», самое время узнать, как он создавался. Тем более, процесс этот был настолько длительным, что в какой-то момент сценарий мог лечь на полку.
Сюжет
Но для начала пройдемся по основному сюжету. Главный герой Сон Ки Хун живет в нищете вместе с матерью. Жена давно от него ушла, а обеспечить достойное будущее для дочери мужчина не может. Скрываясь от кредиторов, Сон Ки Хун знакомится с таинственным незнакомцем. Тот предлагает герою поучаствовать в игре с огромным денежным призом.
Так Сон Ки Хун оказывается в компании таких же отчаявшихся людей. Теперь 456 участников будут биться насмерть в играх, хорошо знакомых им с детства.
Сюжет сериал отсылает зрителей сразу к нескольким культовым фильмам. В первую очередь, на ум приходит японская «Королевская битва» и франшиза «Голодные игры». Кстати, после успеха на Netflix в адрес создателя Хван Дон Хека полетело немало обвинений в плагиате. Он сам признался, что действительно вдохновлялся японскими лентами и аниме, но только ими. Дело в том, что режиссер начал писать сценарий еще в 2008 году, когда ни о каких «Голодных играх» речи еще не шло.
«Когда я начинал писать сценарий проекта, то сам был в затруднительном финансовом положении и проводил много времени в кафе, читая комиксы, в том числе «Королевскую битву» и «Игру лжецов». Я представлял, как бы себя чувствовал, если бы сам принимал участие в играх. Но я находил те задания слишком сложными, и в своей работе я сосредоточился на детских играх», — рассказал Хван Дон Хек.
Кстати, игры сериала тоже заслуживают внимания. Все они действительно популярны среди корейских детей. Создатель дорамы не хотел отвлекать внимание от сюжета и персонажей, поэтому постарался сделать испытания максимально простыми. Однако это никак не сказалось на уровне напряжения.
Создание сценария
Это сейчас «Игра в кальмара» — большой хит Netflix, который бьет все рекорды. А вот в далеком 2008 году, когда Хван Дон Хек взялся за написание сценария, в проект мало кто верил. Режиссер признался, что закончил работу над сценарием еще в 2009-м, но тогда никто не рискнул вложиться в создание шоу. Корейским телевизионным продюсерам «Игра в кальмара» показалась слишком рискованной и кровавой.
Хван Дон Хек взялся за другие проекты, но про свое детище не забыл. Снова и снова он возвращался к сериалу, внося правки и улучшая и без того отличный сценарий. «Раньше я выпивал полбутылки соджу (корейский алкогольный напиток — прим. «СтарХита»), чтобы взбодрить творческую жилу. Я больше не могу так много пить. Я часто советовался с друзьями, которые давали мне подсказки, как улучшить написанное. Работа казалась просто бесконечной», — признавался постановщик.
В 2017 году на корейский рынок пришел медиагигант Netflix, из-за чего расстановка сил в местном сериальном мире сильно изменилась. Netflix всегда делают ставку на максимально оригинальные и смелые проекты, зная, что именно такие и выстреливают на сервисе. Именно поэтому Хван Дон Хек в один прекрасный день решил предложить свой сценарий продюсерам холдинга. Какое-то время продолжались переговоры, но к началу 2020-го идея была одобрена.
Успех сериала во многом связан с удачным кастом. Специалистам удалось подобрать действительно ярких актеров. И, конечно, их главная удача — Хо Ен Чон. В Корее она и так была суперзвездой, считаясь самой популярной местной моделью. Однако появление в «Игре в кальмара» вывело ее карьеру на совершенно новый уровень. Всего за 10 дней на Instagram девушки подписались 11 миллионов человек.
Также создателям повезло и с исполнителем главной роли Ли Джон-джэ. Артист признался, что сразу же понял, насколько велик потенциал данной истории. «Сценарий включает в себя подробности горестей и проблем участников игры, а также то, почему им пришлось играть. Чтобы эти моменты не были преувеличенными, они медленно накапливались один за другим с первого эпизода, а затем эмоционально и эффектно «взорвались» в конце. Я чувствовал, что это отличает сериал от других проектов о выживании. Он был хорош с самого начала», — подчеркнул артист в интервью.
В проекте немало жестоких эпизодов
Но подбором актеров на главные роли дело не ограничилось. По сюжету в соревновании принимают участие 456 игроков. Создатели не захотели прибегать к использованию компьютерной графики. Именно поэтому в первом испытании с гигантской куклой действительно участвовали 456 актеров!
Конечно, снимать такую огромную группу было невероятно сложно. Именно поэтому работа над первым эпизодом оказалась очень длительной. В итоге и главные звезды проекта, и сотни статистов справились со своими задачами.
Огромное внимание было уделено и декорациям. Создатели постарались сделать все, чтобы в кадре элементы игры выглядели максимально эффектно. «В сценах с перетягиванием каната и стеклянным мостом было много компьютерной графики, и я никак не мог угадать их масштаб, просто прочитав сценарий. Из-за этого каждый раз мне было очень любопытно, как будут организованы декорации, когда я шел на съемки. И всякий раз декорации были настолько хороши, что мы все делали фотографии перед съемками», — рассказал Ли Джон-джэ в онлайн-интервью для Star News.
Съемки длились несколько месяцев и оказались довольно выматывающими. Как рассказали актеры, они буквально жили на площадке и по несколько недель не виделись с членами семьи. Однако усилия себя оправдали.
Задел на сиквел
Разумеется, уже сейчас поклонники обсуждают второй сезон дорамы. В целом девять серий «Игры в кальмара» выглядят законченным произведением, которое не оставило много вопросов. Однако Netflix вряд ли захочет прощаться с таким громким хитом.
Режиссер Хван Дон Хек признался, что пока ему не поступали предложения по поводу сиквела. Сейчас постановщик работает над полнометражной картиной «Клуб КО».
«У меня нет точно разработанного плана на «Игру в кальмара 2». Даже думать об этом довольно утомительно. Но если бы я решился, я бы точно не стал делать это в одиночку. Я бы подумал о том, чтобы привлечь нескольких сценаристов и нескольких опытных режиссеров», — подчеркивал он.
Вполне вероятно, что второй сезон сосредоточится не на самой игре, а на ее устроителях. Так или иначе, огромные рейтинги продолжению гарантированы. Ну, а фанаты «Игры в кальмара» уже вовсю присматриваются к другим корейским сериалам, открывая для себя дивный новый мир дорам.