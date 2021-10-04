13 лет работы на грани алкоголизма. Как создавался сериал «Игра в кальмара», ставший хитом Netflix

Сериал «Игра в кальмара» — это квинтэссенция того, за что кто-то любит корейские проекты, а кто-то ненавидит. Максимально самобытный, ни на что не похожий сериал покорил Netflix всего за пару недель. Концовка же и вовсе заставила миллионы зрителей поплакать, пишет Starhit.ru.

Теперь, когда фанаты знают, чем закончился сериал «Игра в кальмара», самое время узнать, как он создавался. Тем более, процесс этот был настолько длительным, что в какой-то момент сценарий мог лечь на полку.

Сюжет

Но для начала пройдемся по основному сюжету. Главный герой Сон Ки Хун живет в нищете вместе с матерью. Жена давно от него ушла, а обеспечить достойное будущее для дочери мужчина не может. Скрываясь от кредиторов, Сон Ки Хун знакомится с таинственным незнакомцем. Тот предлагает герою поучаствовать в игре с огромным денежным призом.

Так Сон Ки Хун оказывается в компании таких же отчаявшихся людей. Теперь 456 участников будут биться насмерть в играх, хорошо знакомых им с детства.

Сюжет сериал отсылает зрителей сразу к нескольким культовым фильмам. В первую очередь, на ум приходит японская «Королевская битва» и франшиза «Голодные игры». Кстати, после успеха на Netflix в адрес создателя Хван Дон Хека полетело немало обвинений в плагиате. Он сам признался, что действительно вдохновлялся японскими лентами и аниме, но только ими. Дело в том, что режиссер начал писать сценарий еще в 2008 году, когда ни о каких «Голодных играх» речи еще не шло.

«Когда я начинал писать сценарий проекта, то сам был в затруднительном финансовом положении и проводил много времени в кафе, читая комиксы, в том числе «Королевскую битву» и «Игру лжецов». Я представлял, как бы себя чувствовал, если бы сам принимал участие в играх. Но я находил те задания слишком сложными, и в своей работе я сосредоточился на детских играх», — рассказал Хван Дон Хек.

Кстати, игры сериала тоже заслуживают внимания. Все они действительно популярны среди корейских детей. Создатель дорамы не хотел отвлекать внимание от сюжета и персонажей, поэтому постарался сделать испытания максимально простыми. Однако это никак не сказалось на уровне напряжения.

Создание сценария

Это сейчас «Игра в кальмара» — большой хит Netflix, который бьет все рекорды. А вот в далеком 2008 году, когда Хван Дон Хек взялся за написание сценария, в проект мало кто верил. Режиссер признался, что закончил работу над сценарием еще в 2009-м, но тогда никто не рискнул вложиться в создание шоу. Корейским телевизионным продюсерам «Игра в кальмара» показалась слишком рискованной и кровавой.