Пн, 4.10.2021
Газета
Пришли новoсть
Контакты
Реклама
Рассылка
EST
ENG
PM
Мнение
Коронавирус
Видео
Limon
Золотая маска
Здоровье
Ваш дом
Культура
Спорт
Барбос
Krasotka
Эврика
Прогноз
Чтобы добавить закладку, вы должны войти в свой аккаунт на Postimees.
Войти
У вас нет аккаунта?
Создать аккаунт на Postimees

Иван Охлобыстин выдал замуж вторую дочь
ФОТО!

Иван Охлобыстин с дочерью Анфисой ФОТО: скриншот видео

В мае старшая дочь артиста — Анфиса сыграла свадьбу, и вот настал черед идти под венец ее сестре Евдокии. Буквально несколько минут назад Иван Охлобыстин поделился снимками с торжества.

Актер опубликовал снимок у загса с супругой и поздравил ее с этим важным событием. «Дело в шляпе, любовь моя! Вторая пошла!» — поделился 55-летний Охлобыстин, пишет Starhit.ru.

При этом артист не стал уточнять, кто же стал избранником его наследницы, но, по всей видимости, Иван Охлобыстин одобряет выбор дочери.


Подписывайтесь на канал портала Limon в Telegram!
НАВЕРХ
Back