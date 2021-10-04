Иван Охлобыстин выдал замуж вторую дочь

Актер опубликовал снимок у загса с супругой и поздравил ее с этим важным событием. «Дело в шляпе, любовь моя! Вторая пошла!» — поделился 55-летний Охлобыстин, пишет Starhit.ru .

При этом артист не стал уточнять, кто же стал избранником его наследницы, но, по всей видимости, Иван Охлобыстин одобряет выбор дочери.