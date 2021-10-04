Смотрите, как открывали в Таллинне мебельный салон Colombini Casa

Фирма ведет свое начало с 1965 года, и за это время прочно обосновалась на европейских рынках. В салоне можно приобрести мебель как в современном, так и в классическом стиле для кухни, спальни, гостиной, детской комнаты и даже для офиса. Кроме того, вы найдете множество изящных и элегантных аксессуаров: изделия из хрусталя и керамики, лампы, ковры и прочие элементы декора.