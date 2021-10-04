В католической церкви Франции выявили около трёх тысяч педофилов

Во Франции более 3 тысяч служителей Католической церкви, в том числе священников, были замешаны в педофилии. К таким выводам пришла независимая комиссия Французской католической церкви, которая расследовала педофилию в церковных кругах.

Комиссия вела расследование более двух с половиной лет. Она оценила период с 1950 года до наших дней, основываясь на церковных, судебных и полицейских архивах, а также интервью со свидетелями. Глава комиссии Жан-Марк Сов уточнил, что исследование выявило от 2,9 до 3,2 тысячи педофилов среди членов церкви. По его словам, это — минимальная оценка.

Полный отчет комиссии должен быть выпущен во вторник, он содержит 2,5 тысяч страниц. Сов пояснил, что авторы исследования попытались дать количественную оценку как числу правонарушителей, так и числу жертв.