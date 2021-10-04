Чемпионка мира спустя 11 лет раскрыла, как её изнасиловали, подсыпав в баре наркотик в напиток

11 лет назад, вернувшись с Игр в Ванкувере, конькобежка пошла в бар, где к ней подошел парень и настоял на том, чтобы угостить ее напитком. Ничего не подозревая, девушка сделала несколько глотков и потеряла контроль над телом. Оказалось, злодей подсыпал спортсменке наркотик. А затем, воспользовавшись ее беспомощным состоянием, затолкал в такси, увез с собой и надругался, несмотря на ее мольбы, пишет Life.ru.

«Я ощутила странную слабость, мое тело вообще не функционировало должным образом. Я пыталась убежать, но не могла. Я падала на пол, а он каждый раз меня настигал, пока не затащил в такси. <...> Как я ни старалась, мои руки не действовали. Я могла извиваться, но не могла встать. В конце концов я просто сдалась и позволила этому случиться. В какой-то момент я, должно быть, потеряла сознание», - вспоминает Элиз.

Элиз очнулась только посреди ночи и сбежала от насильника. Однако в полицию напуганная и морально раздавленная девушка не обратилась.

«Я просто не знала, что делать. Я не хотела говорить маме, потому что знала, как она расстроится», — поделилась спортсменка.

«Я всегда думала, что изнасилование — это то, что ты видел по ТВ. Когда кого-то хватают в парке, тащат в кусты, избивают, насилуют и оставляют умирать. Со мной такого не случилось. Меня не избили и не оставили на холоде. Но меня заставили заниматься сексом против моей воли, и в то время я просто не была достаточно зрелой, чтобы понять, что эти два случая равны» - считает спортсменка.

Элиз до сих пор пытается привести в порядок ментальное здоровье. Она надеется, что ее рассказ поможет другим девушкам, пережившим подобное, не растеряться и не остаться наедине со своей болью.



