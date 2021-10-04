Российский актер назвал имя убийцы Талькова

«Я посмотрел фильм-расследование по поводу убийства музыканта и говорю Игорю: «Вот опять показывали». На что он заявляет: «Им что делать нечего, снимать нечего? Кто убил, кто убил? Да я убил!» Сказал, что в тот день не хотел никаких скандалов и сожалел о случившемся. Вся та история преломила его жизнь», – вспомнил Лещуков.

По словам актера, трагедия случилась, когда певица Азиза попросила своего телохранителя Игоря Малахова поговорить с Тальковым по поводу того, чтобы он выступил вместо нее на разогреве концерта в ДС «Юбилейный» в Санкт-Петербурге. Именно это стало причиной конфликта между охранником и певцом, после которого Малахов выстрелил в Талькова, пишет Lenta.ru.

Ранее сообщалось, что родственники покойного артиста Игоря Талькова подали иск о клевете против Азизы. «Она говорит, что Тальков якобы вез ее к криминальному авторитету и выставил из машины, когда она отказалась ехать. Мы обратились в суд с иском о защите чести и достоинства Игоря Талькова. В прокуратуру мы подали заявление о возбуждении уголовного дела за клевету», — заявила Аверина.