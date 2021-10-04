Мечты сбываются! Элина Нечаева наконец-то получила роль своей мечты

По словам Элины Нечаевой, она считает себя свободным и сумасшедшим музыкантом. «Я страстный меломан, не хочу ограничивать себя», - объяснила Нечаева свое участие в нескольких проектах, где она ​​поет в разных жанрах. Певица записывает новый альбом, несколько спектаклей, а также играет в спектакле Русского театра «Моя очаровательная леди».

«Если вы делаете все качественно и сохраняете свой вкус и певческие навыки в каждом жанре, это не должно повлиять плохим образом», - сказала Нечаева об экспериментах с разными жанрами и их влиянии на сотрудничество с разными композиторами.