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В Эстонии iPhone 13 стоит почти 1200 евро! Узнайте, сколько он стоит на самом деле

Презентация iPhone 13 ФОТО: APPLE INC/REUTERS

Стоимость компонентов iPhone 13 Pro составляет около половины от его цены. Об этом сообщается в отчете агентства TechInsights.

Специалисты компании разобрали телефон и проанализировали детали, из которых состоит новый смартфон. Инженеры подтвердили, что iPhone 13 Pro имеет шесть гигабайт оперативной памяти формата LPDDR4X. Также Pro-модель — в отличие от базового iPhone 13 — оснащается графическим процессором с пятью ядрами. Графический чип более доступных девайсов серии имеет четыре ядра, пишет Lenta.ru.

Из раскрытых данных следует, что реальная стоимость всех компонентов флагмана составляет 570 долларов. Стоимость 13 Pro в рознице начинается с 999 долларов. Это немного выше, чем у представленного в 2020 году iPhone 12 Pro. Аналитики объяснили удорожание увеличением стоимости корпуса, экрана, модулей памяти и внедрением более дорогого процессора.

В производстве своих флагманов Apple использует собственные микросхемы, включая чип Apple A15 Bionic и аудиоаппаратуру. Остальные компоненты поставляются компаниями Qualcomm, KIOXIA, NXP, STMicroelectronics, USI, Qorvo и Broadcom.

В ноябре 2020 года специалисты рассказывали, что стоимость iPhone 12 Pro без учета дополнительных наценок составляет 406 долларов. Самым дорогим компонентом флагмана является OLED-экран.

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