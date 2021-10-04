Китайский эксперт предупредил мир о появлении нового смертоносного «вируса X»

Глава китайского центра по контролю и профилактике заболеваний Гао Фу призвал к совместной борьбе с болезнями, с которыми может столкнуться человечество. С таким заявлением он выступил на ежегодном форуме «Наука и технологии в обществе» в японском Киото.

Ученый уверен, что в ближайшем будущем человечество столкнется с так называемым «вирусом Х» — по мнению Гао Фу, он может возникнуть где угодно, когда угодно и обладать неизвестными характеристиками. Такой вирус может оказаться гораздо страшнее COVID-19, а ведь во время пандемии коронавируса мир столкнулся не только с самой болезнью, но и с распространением ложной информации о ней.