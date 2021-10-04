Китайский эксперт предупредил мир о появлении нового смертоносного «вируса X»

Глава китайского центра по контролю и профилактике заболеваний Гао Фу призвал к совместной борьбе с болезнями, с которыми может столкнуться человечество. С таким заявлением он выступил на ежегодном форуме «Наука и технологии в обществе» в японском Киото.
Ученый уверен, что в ближайшем будущем человечество столкнется с так называемым «вирусом Х» — по мнению Гао Фу, он может возникнуть где угодно, когда угодно и обладать неизвестными характеристиками. Такой вирус может оказаться гораздо страшнее COVID-19, а ведь во время пандемии коронавируса мир столкнулся не только с самой болезнью, но и с распространением ложной информации о ней.
Мир столкнулся не только с пандемией коронавируса, но и с рядом других проблем, таких как инфодемия, когда актуальная информация и дезинформация переплетаются. Это рождает множество слухов и проблем, которые приходится решать,
Но у китайского специалиста есть план по противодействию новым биологическим угрозам — принцип «четырех С». Сотрудничество (cooperation), соперничество (competition), обмен информацией (communication) и координация (coordination) должны стать залогом своевременного реагирования на появление нового вируса, способного поставить человечество в условия более жесткие, чем коронавирусные меры.