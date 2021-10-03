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Настя Ивлеева променяла Элджея на эстонского рэпера Томми Кэша?!

ФОТО: limon.ee

Поклонники увидели сюрреалистичную фотосессию блогерши Анастасии Ивлеевой и рэпера Томми Кэша и заподозрили, что за совместными проектами звёзд шоу-бизнеса кроется нечто большее. Пока одни фанаты гадают, не связывают ли ведущую шоу «Орёл и Решка» и экстравагантного музыканта романтические отношения, другие жалеют бывшего мужа Насти — Элджея.

Российская блогерша Анастасия Ивлеева и эстонский рэпер Томми Кэш снова показались вместе на снимках, которые звёзды опубликовали на своих страницах в Instagram. Ранее знаменитости предстали в образе любителей фастфуда, а теперь они порадовали поклонников фотографиями в сюрреалистичном стиле, пишет Medialeaks.

На кадрах ведущая трэвел-шоу «Орёл и Решка» одета в серебряный купальник, такого же цвета обувь и полушубок, когда музыкант ограничился одними шортами от Adidas и тапочками. Действие, судя по всему, происходит на фоне типичной коммунальной квартиры с настенным ковром и деревянными окнами, в которой знаменитости решили устроить свою «аквадискотеку». Весь пол залит водой, в которой плещутся и позируют любители экстравагантных и загадочных снимков.

Однако многих поклонников, кажется, больше взволновала не художественная ценность кадров, а личная жизнь знаменитостей. Некоторые комментаторы сложили вместе два и два, видимо, припомнив недавнюю фотосессию с фастфудом и обратив внимание на откровенность снимков. Они заподозрили, в шутку или всерьёз, что за совместными проектами Ивлеевой и Кэша кроется нечто большее.

Мне кажется, они пара.

Многие любопытные пользователи Сети задались вопросом, не нашла ли блогерша замену своему бывшему мужу Элджею в Томми Кэше. Если это и вправду так, то, кажется, у блогерши есть типаж — себе в пару она выбирает эксцентричных рэперов.

Это новый Элджей?

Преданные фанаты пары Насти и Элджея принялись жалеть российского рэпера, упустившего свою любовь.

Элджей плачет.

А более воинственно настроенные шипперы даже призвали бывшего мужа блогерши в комментариях в надежде на возрождение их отношений.

Лёша (настоящее имя Элджея), восстановите свой брак.

Нашлись и те, кто, кажется, поддержал версию о романтической связи Ивлеевой и Томми Кэша, с удовольствием отметив положительное влияние эстонского музыканта на творчество блогерши.

Гениально. Под крылышком Томми запахло креативом.

Как бы то ни было, сами знаменитости каких-либо заявлений о статусе своих отношений не делали, но разве это может запретить фанатам немного пофантазировать?

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