Солистка «Тату» Лена Катина сообщила о воссоединении группы, а композитор запретил исполнять любимые хиты

Как рассказала Катина, в трибьюте примет участие как она сама, так и другая экс-участница группы Юлия Волкова. Он состоится весной 2022 года.

Кроме того, певица упомянула о планируемом сериале про группу, где также снимутся обе участницы «Тату». По словам Катиной, он выйдет на «одной из самых крупных стриминговых площадок».



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Композитор Сергей Галоян посчитал это плохой идеей и запретил бывшей солистке «Тату» Елене Катиной исполнять десять песен из репертуара поп-группы. Об этом он сообщил в сторис своего Instagram-аккаунта.

Под запрет попали такие хиты, как «Я сошла с ума» и «Нас не догонят», которые также нельзя исполнять на других языках.

В опубликованном уведомлении говорится, что запрет на исполнение композиций связан с порочащими репутацию публичными высказываниями со стороны Катиной, несоответствием образа артистки формату созданной музыки, а также прямым противодействием текущим проектам.