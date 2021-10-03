Коронавирус поразил оба легких: что известно о состоянии Ларисы Гузеевой

О том, что Гузеева попала в больницу с коронавирусом, стало известно 27 сентября. Бригада скорой помощи доставила ее в московскую городскую клиническую больницу № 40 в Коммунарке. Сообщалось, что кашель и высокая температура у звезды появились после путешествия в Крым. Артистка прошла ряд ПЦР-тестов на COVID-19, и один из них показал положительный результат. Актрисе назначили консервативное лечение и дыхательную гимнастику.

«Ее состояние ухудшается каждый день. Она лежит в кислородной маске. У нее коронавирус, естественно, остался… Поражены оба легких на 7%. Это мало, но с каждым днем показатель растет», — заявляет информатор сайта KP.RU, передает 5-tv.ru.

Сама Гузеева тем не менее находит в себе силы на общение с поклонниками. Она сняла видео для соцсетей с установкой капельницы и обратилась к аудитории с предупреждением. Артистка призвала россиян не пренебрегать средствами индивидуальной защиты, не обниматься и не целоваться друг с другом, ведь именно так зараза и передается.