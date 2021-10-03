Гагарина впервые прокомментировала слухи, что не дает Исхакову видеться с дочкой

Как известно, экс-супруг артистки непрозрачно намекал, что ему необходимо спрашивать разрешение, чтобы встретиться и провести время с наследницей. Он также, как выяснили журналисты, подал иск об определении порядка общения с девочкой в суд.

Гагарина в студии одного из ток-шоу заявила: Исхаков явно преувеличивает проблему. Более того, едва ли она в принципе существует, ведь отец и дочь видятся почти ежедневно. Исполнительница не смогла объяснить, зачем фотографу понадобилось идти в суд за решением о регламенте опеки над ребенком.

«Ну вы верите в это? Они видятся практически каждый день. Почему подает в суд? Этот вопрос надо задать ему»,

— сказала Гагарина в эфире НТВ.

Бывший муж артистки при этом утверждает, что вероятность его свидания с Мией полностью зависит от настроения мамы. Иногда она позволяет отцу навестить дочь, иногда запрещает, при том, что сам он в любой свободный час мчится к наследнице. Договориться не получается, так как певица не захотела лично общаться с экс-возлюбленным, предложив решать вопрос через адвокатов.

Дмитрий Исхаков и Полина Гагарина ФОТО: Instagram