Пирс Броснан восхитился своей пышнотелой женой в мини-платье и признался ей в любви

Девушка помогла ему прийти в себя после потери, хотя и долго отказывалась выйти за него замуж — Кили не хотелось ограничивать свободу актера. Однако после рождения двоих сыновей она наконец согласилась.

«С годовщиной, любимая. Моя любовь к тебе бесконечно растет», - пишет актер ранее в своем Instagram.

Но после родов у Кили произошел гормональный сбой. Женщина очень сильно поправилась и не могла сбросить вес никакими способами. Похудеть ей удалось, но только на 20 кг — до 100 кг.

А вот Пирса это не остановило, хотя его поклонники удивлялись, что он продолжает жить с женщиной, которая так выглядит. Но для актера это не главное, пишет Passion.ru.

Он еще раз доказал свою любовь, опубликовав фотографию супруги в нежном мини-платье-комбинации в честь ее дня рождения.

Кили, жена Пирса Броснана. ФОТО: instagram.com/piercebrosnanofficial

«Моя прекрасная сочная любовь Кили во время ее 58-го дня рождения… Вчера… после купания, она готовит кокосовую воду», — подписал он публикацию.