Пирс Броснан восхитился своей пышнотелой женой в мини-платье и признался ей в любви

Пирс Броснан женат во второй раз — его первая супруга скончалась от рака, подарив актеру сына. Это стало для него огромным ударом, однако позже на одной из вечеринок он встретил новую любовь. Ею стала красавица-журналистка по имени Кили.
Девушка помогла ему прийти в себя после потери, хотя и долго отказывалась выйти за него замуж — Кили не хотелось ограничивать свободу актера. Однако после рождения двоих сыновей она наконец согласилась.
«С годовщиной, любимая. Моя любовь к тебе бесконечно растет», - пишет актер ранее в своем Instagram.