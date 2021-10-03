Бритни Спирс может покинуть сцену

Возобновление выступлений — последнее, о чем думает исполнительница. Некоторые из окружения звезды считают, что она никогда больше не выйдет на сцену, пишет издание.

По информации источников, работа и выступления не входят в планы артистки, хотя она знает, что поклонники хотят видеть ее на сцене. Они также утверждают, что день, когда она порадует поклонников живым выступлением, может никогда не наступить.

Ранее стало известно, что Спирс и ее жених Сэм Асгари планируют купить новый дом после окончания опекунства.

29 сентября суд в Лос-Анджелесе приостановил продолжавшуюся 13 лет опеку над певицей со стороны ее отца Джейми. Временные полномочия по опекунству были переданы бухгалтеру Джону Забелу. Сама Спирс на слушание не вызывалась.

Ожидается, что до конца года состоится еще один суд, который окончательно поставит точку в деле опекунства.