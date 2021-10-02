Бывший директор тюрьмы вспоминает жизнь заключенных Эстонии 90-х годов: все было ужасно

Бывший директор Таллиннской тюрьмы Тоомас Мальва видит сходство в происходящем в тюрьмах Эстонии в 90- годы и нынешними тюремными беспорядках в Эквадоре. В первые годы после восстановления независимости в эстонских тюрьмах происходили десятки убийств, а в Эстонию из России были ввезены заключенные, несущие срок за серьезные преступления, пишет Elu24.
В Латинской Америке сейчас идут бунты в тюрьмах. В результате между заключенными в тюрьме Penitenciaria del Litoral в портовом городе Гуаякиль в Эквадрое вспыхнула драка, в результате которой, как сообщается, погибло 116 человек. По словам сотрудников тюрьмы, опознание трупов может занять несколько дней. Родственники не знают, жив их член семьи или друг, и они готовятся к худшему.
Тоомас Мальва, бывший начальник Таллиннской тюрьмы, рассказал о восстаниях в эстонских тюрьмах в программе Ringvaade и подтвердил, что подобные тюремные бунты - обычны в том регионе. «Насколько я понимаю, эти тюрьмы, кажется, функционируют только как барьеры. То, что происходит внутри тюрьмы, обычно никого не касается, заключенные предоставлены сами себе, а охрана сквозь пальцы смотрит на все, что там творится», - говорит он. По мнению Мальвы, у заключенных существует своя строгая иерархия, чувство собственного достоинства и, как следствие, беспорядки, борьба за власть, что может привести к таким печальным последствиям.
По словам Мальвы, это вопрос типов тюрем и тюремной системы. Он заявляет, что в Эстонии тоже было время, когда людей держали в тюрьме только ради наказания, и с ними не разбирались. Похоже, что тюрьмы в Латинской Америке именно такие. «Если нужно сидеть в тюрьме 20 лет, так и будет. Мы имеем дело с заключенными, а это означает, что их жизнь и положение в тюрьме находятся под контролем администрации», - говорит Мальва, добавляя, что в Латинской Америке ничего подобного не происходит и именно это вызывает вспышки насилия.
Когда тюрьма переполнена и с заключенными не обращаются нормально, возникают беспорядки, и заключенные начинают отстаивать свои права. «Так было здесь в начале 1990-х годов», - говорит Мальва, бывший глава Таллиннской и Тартуской тюрем.
«В 90-е годы у нас была такая же ситуация, как сегодня в Эквадоре. В советское время заключенных охраняли советские солдаты. Когда войска были выведены, была предпринята попытка быстро сформировать тюремную службу из относительно случайных людей», - вспоминает Мальва.
Первое, на что тогда обращали внимание, это то, чтобы заключенные не сбежали из тюрьмы. «Было возможно наблюдение только по периметру. Постепенно за жизнью заключенных стали следить и внутри тюрьмы», - рассказывает Мальва. Он отметил, что ситуация усугубилась еще и тем, что заключенных привозили в Эстонию с другой стороны границы. «Наших заключенных привезли из России, а там они обычно отбывали сроки за более тяжкие преступления, чем те заключенные, кто сидел здесь».
Поэтому в эстонских тюрьмах, в свою очередь, возникали разногласия между лидерами местной субкультуры и выходцами из России. «Из-за того что администрация тюрьмы была довольно слабой, то есть было слишком мало людей или они не имели мотивации работать, стали возникать аналогичные эквадорскому бунты», - рассуждает Мальва.
По словам Мальвы, в администрации эстонских тюрем в 1990-е иногда попадались люди, которым не следовало морально работать в тюрьме. «Например, их можно было легко подкупить или они вели себя непристойно», - констатирует директор тюрьмы.
Эти причины, вероятно, инициировали известное восстание в тюрьме Румму в 1993 году. Мальва прочитал из документов, что причиной бунта стали отвратительные условия содержания заключенных. «Тюрьма была переполнена, некоторые выходили за территорию тюрьмы. Есть снимок, где видно, как можно уйти через дымоход. Наверное, кто-то сбегал таким образом», - рассказывает Мальва.
Нынешняя ситуация в Эстонии, как утверждает Мальва, кардинально изменилась. Когда Мальва начал работать директором тюрьмы в 1997 году, там происходило одно или два убийства в год. В более поздние годы их вообще не стало. Однако «золотым веком» убийств были именно 1993–1994 годы, когда в тюрьмах совершалось более пятидесяти убийств в год. «Ситуация была очень и очень плохой», - вспоминает он.
Существует ли опасность бунтов в тюрьмах Эстонии в 2021 году? «Теоретически это может случиться в небольшом формате, если администрация тюрьмы не вмешается или вмешается, но недостаточно серьезно, - считает Мальва, добавляя, что вероятность такого развития событий очень мала. - Сегодняшняя тюремная администрация чрезвычайно профессиональна по сравнению с 1990-ми годами. Тюремная система мотивирует заключенных на досрочное освобождение, и они понимают, что им есть что терять в случае плохого поведения».