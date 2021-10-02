Бывший директор тюрьмы вспоминает жизнь заключенных Эстонии 90-х годов: все было ужасно

В Латинской Америке сейчас идут бунты в тюрьмах. В результате между заключенными в тюрьме Penitenciaria del Litoral в портовом городе Гуаякиль в Эквадрое вспыхнула драка, в результате которой, как сообщается, погибло 116 человек. По словам сотрудников тюрьмы, опознание трупов может занять несколько дней. Родственники не знают, жив их член семьи или друг, и они готовятся к худшему.

Тоомас Мальва, бывший начальник Таллиннской тюрьмы, рассказал о восстаниях в эстонских тюрьмах в программе Ringvaade и подтвердил, что подобные тюремные бунты - обычны в том регионе. «Насколько я понимаю, эти тюрьмы, кажется, функционируют только как барьеры. То, что происходит внутри тюрьмы, обычно никого не касается, заключенные предоставлены сами себе, а охрана сквозь пальцы смотрит на все, что там творится», - говорит он. По мнению Мальвы, у заключенных существует своя строгая иерархия, чувство собственного достоинства и, как следствие, беспорядки, борьба за власть, что может привести к таким печальным последствиям.

Реорганизация тюрьмы Мурру в 2003 году. На снимке - тогдашний директор Таллиннской тюрьмы Тоомас Мальва. ФОТО: Toomas Huik

По словам Мальвы, это вопрос типов тюрем и тюремной системы. Он заявляет, что в Эстонии тоже было время, когда людей держали в тюрьме только ради наказания, и с ними не разбирались. Похоже, что тюрьмы в Латинской Америке именно такие. «Если нужно сидеть в тюрьме 20 лет, так и будет. Мы имеем дело с заключенными, а это означает, что их жизнь и положение в тюрьме находятся под контролем администрации», - говорит Мальва, добавляя, что в Латинской Америке ничего подобного не происходит и именно это вызывает вспышки насилия.

Когда тюрьма переполнена и с заключенными не обращаются нормально, возникают беспорядки, и заключенные начинают отстаивать свои права. «Так было здесь в начале 1990-х годов», - говорит Мальва, бывший глава Таллиннской и Тартуской тюрем.

Центральная или Батарейная тюрьма. 1990-е годы. ФОТО: PEETER LANGOVITS/PM/SCANPIX BALTICS

«В 90-е годы у нас была такая же ситуация, как сегодня в Эквадоре. В советское время заключенных охраняли советские солдаты. Когда войска были выведены, была предпринята попытка быстро сформировать тюремную службу из относительно случайных людей», - вспоминает Мальва.

Первое, на что тогда обращали внимание, это то, чтобы заключенные не сбежали из тюрьмы. «Было возможно наблюдение только по периметру. Постепенно за жизнью заключенных стали следить и внутри тюрьмы», - рассказывает Мальва. Он отметил, что ситуация усугубилась еще и тем, что заключенных привозили в Эстонию с другой стороны границы. «Наших заключенных привезли из России, а там они обычно отбывали сроки за более тяжкие преступления, чем те заключенные, кто сидел здесь».

Харкуская тюрьма. 1996-й год. ФОТО: Peeter Langovits