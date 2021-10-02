Почему в СССР молоко продавали в треугольных пакетах?

– Первой (в 1952 г.) пирамидальную форму упаковки стала использовать шведская компания, – рассказывает ресторанный критик, соавтор книги «Кухня России» Яков Можаев. – Благодаря стараниям маркетологов какое-то время шведы верили, что такая форма обладает необычными свойст­вами: продукты в ней хранятся дольше, а человек, потребляющий их, становится здоровее.

Но недостатки быстро перевесили сомнительные плюсы. Главный – сложность с помещением пирамидок в ящики прямо­угольной формы для транспортировки. Плюс пакеты постоянно протекали, а покупатели жаловались на неудобства при розливе молока. Производство решили закрыть, но налаженных линий и технологий было жалко.