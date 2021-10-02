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Почему в СССР молоко продавали в треугольных пакетах?

ФОТО: russian7.ru

По какой причине от такой упаковки отказались, пишут «Агрументы и факты».

– Первой (в 1952 г.) пирамидальную форму упаковки стала использовать шведская компания, – рассказывает ресторанный критик, соавтор книги «Кухня России» Яков Можаев. – Благодаря стараниям маркетологов какое-то время шведы верили, что такая форма обладает необычными свойст­вами: продукты в ней хранятся дольше, а человек, потребляющий их, становится здоровее.

Но недостатки быстро перевесили сомнительные плюсы. Главный – сложность с помещением пирамидок в ящики прямо­угольной формы для транспортировки. Плюс пакеты постоянно протекали, а покупатели жаловались на неудобства при розливе молока. Производство решили закрыть, но налаженных линий и технологий было жалко.

Тогда шведы убедили советских чиновников в преимуществах упаковки и продали технологии СССР. Упаковка у нас прижилась. Она была удобнее бидонов и стеклянных бутылок, а домохозяйки использовали её для выращивания рассады. Но через десятилетия пирамиду потеснил параллелепипед, у которого меньше сложностей с транспортировкой и хранением.

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