Почему в СССР молоко продавали в треугольных пакетах?
По какой причине от такой упаковки отказались, пишут «Агрументы и факты».
По какой причине от такой упаковки отказались, пишут «Агрументы и факты».
– Первой (в 1952 г.) пирамидальную форму упаковки стала использовать шведская компания, – рассказывает ресторанный критик, соавтор книги «Кухня России» Яков Можаев. – Благодаря стараниям маркетологов какое-то время шведы верили, что такая форма обладает необычными свойствами: продукты в ней хранятся дольше, а человек, потребляющий их, становится здоровее.
Но недостатки быстро перевесили сомнительные плюсы. Главный – сложность с помещением пирамидок в ящики прямоугольной формы для транспортировки. Плюс пакеты постоянно протекали, а покупатели жаловались на неудобства при розливе молока. Производство решили закрыть, но налаженных линий и технологий было жалко.
Тогда шведы убедили советских чиновников в преимуществах упаковки и продали технологии СССР. Упаковка у нас прижилась. Она была удобнее бидонов и стеклянных бутылок, а домохозяйки использовали её для выращивания рассады. Но через десятилетия пирамиду потеснил параллелепипед, у которого меньше сложностей с транспортировкой и хранением.