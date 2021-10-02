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Самый точный гороскоп на октябрь от эстонского астролога Кристины Ивановой

Кристина Иванова ФОТО: Shutterstock

Энергия октября взрывная и яркая. Представители огненной стихии (Овны, Львы, Стрельцы) будут главными героями месяца. Активная планета Марс, которая почти весь октябрь будут соприкасаться с Солнцем, настроит на соревновательный дух и тем самым начнет мотивировать нас на поступки, которым суждено было случиться раньше.

К слову сказать, такая встреча этих агрессивных, мужских планет бывает раз в два с половиной года, поэтому месяц будет богат на события. Многие социальные процессы, вставшие на паузу с мая этого года, оживут вновь, требуя нашего активного «включения». Думаю, что политические перспективы на выборах окажутся неожиданными для всех, включая и самих участников. В любом случае, это месяц активной борьбы, где многие будут буквально сражаться за свое место под солнцем.

Пожалуй, это самый важный месяц этой осени, его не омрачает даже ретроградность всем известного Меркурия в знаке Весов. Но все-таки стоит использовать технику безопасности.

Чего не делать до 20-х чисел октября?

Покупать новый автомобиль

Покупать недвижимость или оформлять важные документы

Назначать дату регистрации предприятия

Что стоит поделать?

Поменять имидж и сделать ревизию гардероба

Пересмотреть свою позицию в вопросах партнерских отношений

Исправить ошибки, допущенные за последние три месяца.

Овен

Овны весь месяц будут разбираться в вопросах отношений. Имейте в виду, месяц полон страстей на любовном и деловом фронтах, поэтому резких решений лучше избегать. Постарайтесь быть сдержанными в оценке поведения партнеров, сейчас не время входить в новые отношения, гораздо разумнее затеять капитальную реконструкцию в уже имеющихся. С 8 по 13 октября будьте внимательны при оформлении важных документов и не раздражайтесь по мелочам. С 20 по 23 – самые конфликтные дни месяца.

Удачные дни: 17-19, 30

Конфликтные дни: 20-23

Телец

Тельцы – главные рабочие лошадки всего октября. Актуальной становится тема служебных романов и любых рабочих отношений, у которых есть шанс перерасти во что- то большее. Раз уж вам все равно придется быть в деловой среде, то постарайтесь выполнить годовой рабочий план, чтобы потом заняться более приятными делами. Приятностям суждено случиться, начиная с 20-х чисел месяца.

Удачные дни: 10-18, 27-31

Конфликтные дни: 1-4

Близнецы

Близнецам довольно сложно будет не увлечься чем-то новым! Вот уж кому точно не грозит осенняя хандра. Если есть недопонимание с детьми или с возлюбленными, то самое время заняться их урегулированием. Вашим хорошим настроением и легким нравом невозможно не заразиться, поэтому будьте максимально социально активными. Эмоциональный фон этого месяца - сильный интерес, а уж к кому или чему, выбирайте сами.

Удачные дни: 5-6, 15-18, 28-31

Конфликтные дни: 1-4, 10-12

Рак

На первый план у Раков выйдут дела семейные. Возможно, кому-то из вас захочется уединения под мягким пледом, с чашкой ароматного какао. В общем, настроение диванное, поэтому стоит уделить внимание домашним делам. Заниматься покупкой недвижимости до 20-х чисел месяца не стоит, а вот перепланировкой или реконструкцией можно. Некоторых из вас ожидает важное известие или крупное семейное торжество.

Удачные дни: 14-22, 27-31

Конфликтные дни: 1-4

Лев

Львы будут без конца общаться, преимущественно по-телефону и в переписке. Что-то или кто-то будет раздражать, включая в вас дух соперничества. Что важно знать об этом месяце? Первое, вы – главные по связям с общественностью. Второе – в этом месяце ваш язык может сослужить как добрую, так и плохую службу, поэтому надо взвешивать каждое слово и не забывать, что иногда молчание - золото. Командировки лучше совершать в те места, где вы уже были. Отличный период разобраться с учебными задолженностями или закончить ранее брошенные курсы.

Удачные дни: 1, 13-16

Конфликтные дни: 4-12, 17-19, 28-31

Дева

Многие из вас, как ни странно, будут стараться вернуть утраченное. Месяц с акцентом на деньги, поэтому можно попытать счастьяе, но важно, чтобы люди и темы были ранее знакомые. Все новое, включая проекты и рабочие отношения, целесообразно начинать после 20-х чисел. Это же правило действует и на крупные покупки. Если брать взаймы, то не больше, чем на три месяца. В целом месяц удачный.

Удачные дни: 5-6, 15-18, 28-31

Конфликтные дни: 1-4,10-12

Весы

У Весов будут много драйва. Во-первых, вас невозможно будет не заметить, во-вторых – это лучший месяц, чтобы оказаться на виду. Появится возможность вернуть утраченные позиции и хорошо, что удачных дней для этого в октябре много. Можно и нужно тратить на себя деньги. Особенно полезно купить то, что давно планировали. Вторая половина месяца гармоничнее, чем первая, поэтому решайте важные вопросы после 10-го октября.

Удачные дни: 10-18, 27-31

Конфликтные дни: 1-4

Скорпион

Скорпионам очень захочется оказаться подальше от людей и ,главное, суеты. Если есть возможность уехать – езжайте хоть на пару дней в уединенный домик у моря. В остальном месяц не простой. Будьте внимательны к своему здоровью, старайтесь избегать интриг и конфликтов. Особенно внимательны отнеситесь к тонкостям в деловой и личной переписках в первую неделю месяца. Берите как можно больше пауз, все самые интересные события начнутся после 20-го октября.

Удачные дни: 25-31

Конфликтные дни: 1-4, 13-22

Стрелец

Социальная жизнь Стрельцов будет очень интенсивной. Все самые важные контакты можно заполучить в неформальной обстановке, а серьезные вопросы лучше решать по средствам старых связей. Вообще, этот месяц для многих из вас – возможность решить старые проблемы новыми способами. Некоторых из вас ждут эмоциональные встречи и исполнение желаний!

Удачные дни: 13-23, 27-31

Конфликтные дни: 1-4

Козерог

Для Козерогов это месяц судьбоносных решений! Хорошо бы разобраться со старыми проектами и с эмоциональными или материальными долгами. Жизнь вновь закипит после 10-х чисел. У дел, вставших на паузу в мае этого года, появятся шансы на удачное завершение. С заключением договоров и оформлением документов лучше подождать до 20-х чисел месяца.

Удачные дни: 6, 10, 12-15

Конфликтные дни: 28-31

Водолей

Для Водолеев особенную актуальность имеют иностранные связи, причем как в личных, так и деловых отношениях. Хороший период для студентов и преподавателей. Поездки – да, но лучше в те места, где вы уже бывали прежде. Месяц активный, особенно это касается интеллектуальной сферы. В целом период позитивный, ставки можно делать высокие.

Удачные дни: 4, 12-15

Конфликтные дни: 8, 29-31

Рыбы

У Рыб месяц будет неспокойным. Активизируются те темы, которые «зависли» на весь летний период. Остерегайтесь любых незаконных мероприятий, они не закончатся позитивно. Будьте внимательны к своему здоровью и воздержитесь от экстремального вождения автомобиля. На работе и в личной жизни будут кипеть страсти. Окончательные решения лучше принимать после 20-х чисел.

Удачные дни: 9, 22, 27-31

Конфликтные дни: 1-4

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