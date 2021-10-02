Самый точный гороскоп на октябрь от эстонского астролога Кристины Ивановой

К слову сказать, такая встреча этих агрессивных, мужских планет бывает раз в два с половиной года, поэтому месяц будет богат на события. Многие социальные процессы, вставшие на паузу с мая этого года, оживут вновь, требуя нашего активного «включения». Думаю, что политические перспективы на выборах окажутся неожиданными для всех, включая и самих участников. В любом случае, это месяц активной борьбы, где многие будут буквально сражаться за свое место под солнцем.

Пожалуй, это самый важный месяц этой осени, его не омрачает даже ретроградность всем известного Меркурия в знаке Весов. Но все-таки стоит использовать технику безопасности.

Чего не делать до 20-х чисел октября?

Покупать новый автомобиль

Покупать недвижимость или оформлять важные документы

Назначать дату регистрации предприятия

Что стоит поделать?

Поменять имидж и сделать ревизию гардероба

Пересмотреть свою позицию в вопросах партнерских отношений

Исправить ошибки, допущенные за последние три месяца.

Овен

Овны весь месяц будут разбираться в вопросах отношений. Имейте в виду, месяц полон страстей на любовном и деловом фронтах, поэтому резких решений лучше избегать. Постарайтесь быть сдержанными в оценке поведения партнеров, сейчас не время входить в новые отношения, гораздо разумнее затеять капитальную реконструкцию в уже имеющихся. С 8 по 13 октября будьте внимательны при оформлении важных документов и не раздражайтесь по мелочам. С 20 по 23 – самые конфликтные дни месяца.

Удачные дни: 17-19, 30

Конфликтные дни: 20-23

Телец

Тельцы – главные рабочие лошадки всего октября. Актуальной становится тема служебных романов и любых рабочих отношений, у которых есть шанс перерасти во что- то большее. Раз уж вам все равно придется быть в деловой среде, то постарайтесь выполнить годовой рабочий план, чтобы потом заняться более приятными делами. Приятностям суждено случиться, начиная с 20-х чисел месяца.

Удачные дни: 10-18, 27-31

Конфликтные дни: 1-4

Близнецы

Близнецам довольно сложно будет не увлечься чем-то новым! Вот уж кому точно не грозит осенняя хандра. Если есть недопонимание с детьми или с возлюбленными, то самое время заняться их урегулированием. Вашим хорошим настроением и легким нравом невозможно не заразиться, поэтому будьте максимально социально активными. Эмоциональный фон этого месяца - сильный интерес, а уж к кому или чему, выбирайте сами.

Удачные дни: 5-6, 15-18, 28-31

Конфликтные дни: 1-4, 10-12

Рак

На первый план у Раков выйдут дела семейные. Возможно, кому-то из вас захочется уединения под мягким пледом, с чашкой ароматного какао. В общем, настроение диванное, поэтому стоит уделить внимание домашним делам. Заниматься покупкой недвижимости до 20-х чисел месяца не стоит, а вот перепланировкой или реконструкцией можно. Некоторых из вас ожидает важное известие или крупное семейное торжество.

Удачные дни: 14-22, 27-31

Конфликтные дни: 1-4

Лев