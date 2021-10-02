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Какие болезни можно распознать по запаху изо рта

Запах изо рта. Фото иллюстративное. ФОТО: Shutterstock

Гастроэнтеролог Светлана Марова объяснила возможные причины зловонного дыхания — каждая из них заслуживает того, чтобы записаться к врачу, пишет Пятый канал.

Врач-терапевт и гастроэнтеролог Светлана Марова рассказала, о каких заболеваниях может говорить плохой запах изо рта. По словам специалиста, у каждого он уникален и складывается из работы кожных желез организма и деятельности бактерий. Однако иногда в организме происходят сбои, запах меняется и становится крайне резким.

«При соблюдении правил гигиены он (запах изо рта - Прим.ред.) должен быть едва ли уловим, но иногда он меняется при употреблении специфических групп продуктов — тогда это изменение непродолжительное. Если же вы заметили более продолжительные изменения и появление зловонных запахов, то это может говорить о возникновении болезни», — утверждает Марова.

Из-за чего появляется плохой запах изо рта?

Можно выделить две основные причины — инфекции и нарушения обмена веществ или работы внутренних органов.

«При бактериальном росте изменения в запахах могут быть как локальные, так и характерные для всего организма», — объясняет врач.

Самые частые очаги болезней, вызывающих зловонное дыхание — ротовая полость, верхние дыхательные пути и желудочно-кишечный тракт.

Заболевания ротовой полости и верхних дыхательных путей

Самая распространенная причина возникновения плохого запаха изо рта — заболевания ротовой полости.

«Причин для возникновения запаха изо рта можно выделить несколько — на первом месте повреждение целостности зубов, а также десны, пульпы самого зуба», — рассказала Марова.

Причиной также может служить поражение верхних дыхательных путей — полости носа и носоглотки.

«Это может быть и признаком синусита, может быть и признаком тонзиллита», — перечислила возможные проблемы эксперт.

Она также особо подчеркнула вред табака — оседание смол и продуктов горения изменяет активность слюнных желез, а слюна, как известно, обладает антисептическим эффектом, ограничивая распространение бактерий.

Болезни желудочно-кишечного тракта

«Заболевания желудочно-кишечного тракта, особенно такие состояния как гастроэзофагеальная рефлюксная болезнь (ГЭРБ), которая, как правило, сопровождается недостаточностью нижне-пищеводного сфинктера, может быть причиной возникновения запаха изо рта», — назвала третью возможную причину врач.

При ГЭРБ кислота из желудка периодически забрасывается в пищевод, стенки которого не могут противостоять кислоте — это приводит не только к ухудшению запаха изо рта, но и к другим неприятным симптомам — нарушению глотательного рефлекса, изжоге и даже повреждению голосовых связок. Для того, чтобы избавиться от недуга, необходимо соблюдать диету — никакой жирной, жареной или острой пищи или газировки, сладкого, кофе и черного чая.

Если изо рта пахнет ацентоном

Но и это не самое страшное — запах ацетона изо рта может говорить о сахарном диабете, а также печеночной или почечной недостаточности. Если у вас регулярно плохо пахнет изо рта — стоит задуматься о походе ко врачу.

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