Смешные и счастливые. Прохор Шаляпин поделился архивным видео с ныне покойной женой

Буквально накануне Прохор поделился архивным видео, снятом в январе 2020 года, с участием Татьяны. На ролике влюбленные счастливы и беззаботны.
Сегодня 37-летнему исполнителю не до веселья. Из-за ковидным ограничений Прохор не смог попрощаться с Клаудией Девис, которая скончалась в одном из госпиталей Лос-Анджелеса.
Близкие Шаляпина соболезнуют ему и негодуют из-за хейтеров, которые считают, что вся эта история со свадьбой артиста и трагедией — всего лишь пиар.
Болезнь родителей Танюши проходила в менее тяжелой форме. Сейчас они уже дома. Самое ужасное — когда родители хоронят своих детей. Теперь пусть те, кто считал, болезнь Татьяны была выдумкой и пиаром, наберутся храбрости связаться с Прохором и принести ему свои извинения и соболезнования, ведь такими вещами, как здоровье и жизнь человека, нельзя шутить!
— сетовал на днях близкий друг Прохора, актер Георгий Кирьянов.
Кирьянов, к слову, лично присутствовал на свадьбе певца в Лос-Анджелесе и выступал на церемонии бракосочетания в качестве свидетеля.