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Смешные и счастливые. Прохор Шаляпин поделился архивным видео с ныне покойной женой

Татьяна Клаудия Девис и Прохор Шаляпин. ФОТО: Соцсети

На днях после двухмесячной борьбы с ковидом из жизни ушла новоиспеченная супруга артиста, бизнесвумен Татьяна Клаудиа Девис. В последние дни жизни избранница Прохора Шаляпина находилась в коме, но так и не пришла в себя, пишет Стархит.

Буквально накануне Прохор поделился архивным видео, снятом в январе 2020 года, с участием Татьяны. На ролике влюбленные счастливы и беззаботны.

Мы счастливы, друзья!

— восклицает певец.

Сегодня 37-летнему исполнителю не до веселья. Из-за ковидным ограничений Прохор не смог попрощаться с Клаудией Девис, которая скончалась в одном из госпиталей Лос-Анджелеса.

Близкие Шаляпина соболезнуют ему и негодуют из-за хейтеров, которые считают, что вся эта история со свадьбой артиста и трагедией — всего лишь пиар.

Болезнь родителей Танюши проходила в менее тяжелой форме. Сейчас они уже дома. Самое ужасное — когда родители хоронят своих детей. Теперь пусть те, кто считал, болезнь Татьяны была выдумкой и пиаром, наберутся храбрости связаться с Прохором и принести ему свои извинения и соболезнования, ведь такими вещами, как здоровье и жизнь человека, нельзя шутить!

— сетовал на днях близкий друг Прохора, актер Георгий Кирьянов.

Кирьянов, к слову, лично присутствовал на свадьбе певца в Лос-Анджелесе и выступал на церемонии бракосочетания в качестве свидетеля.

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