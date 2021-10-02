Смешные и счастливые. Прохор Шаляпин поделился архивным видео с ныне покойной женой

Болезнь родителей Танюши проходила в менее тяжелой форме. Сейчас они уже дома. Самое ужасное — когда родители хоронят своих детей. Теперь пусть те, кто считал, болезнь Татьяны была выдумкой и пиаром, наберутся храбрости связаться с Прохором и принести ему свои извинения и соболезнования, ведь такими вещами, как здоровье и жизнь человека, нельзя шутить!