Певица Слава: «Мне было наплевать, что мой мужчина находился в браке»

В молодости у Славы был опыт неудачных отношений, результатом которого стало появление на свет дочери Саши. Оставшись одна с маленьким ребенком на руках, будущая певица мечтала встретить состоятельного человека, который помог бы ей позабыть о финансовых проблемах.

Вскоре в жизни Славы появился бизнесмен Анатолий Данилицкий. На тот момент предприниматель был женат, но это не остановило брюнетку.

«Я в Толю поверила, и, честно говоря, мне было наплевать, что он находился в браке. Анатолий был с женой в дружеских отношениях, по крайней мере, он мне так говорил, – разоткровенничалась 41-летняя певица в «Судьбе человека» с Борисом Корчевниковым на канале «Россия 1». – Нам обоим было очень интересно друг с другом. Я всегда мечтала о таком человеке. Никогда не вела Толю под венец, хотя он несколько раз делал мне предложение, на что я отвечала отказом».

С Данилицким артистка уже 20 лет, у пары есть общая дочь Антонина. За это время звезда так не смогла наладить общение с детьми избранника от прошлого союза.

«Некрасиво об этом говорить, но я вошла в чужую семью. Дети Анатолия не хотят со мной общаться. Прекрасно это понимаю. В этой истории я выступаю в категории зла», – считает Слава.



