Секс с поклонницами и интрижка с Клавой Кокой. Любимки NILETTO

Как многие коллеги, музыкант объединялся с другими исполнителями для создания хитов. С Zivert он записал трек «Fly 2», что не стало поводом для слухов о любовной связи звезд, а вот коллаборация с Клавой Кокой для клипа «Краш» привела к обратному результату. Молва о романе сыграла артистам на руку, и неудивительно, что в шоу Comment Out они в очередной раз спекулировали на теме отношений. «Клава мне нравится. Она прикольная, веселая. Прикинь, она мне начала скидывать свои запретные фотки, и мне тоже нужно что-то послать», – разыграл Данил рэпера Faik.

Шесть лет назад артист взял псевдоним Данил Хаски, создал YouTube-канал и вместе с другом Андреем Али начал записывать каверы, например, на треки Maroon5. Затем видеоблог пополнился роликами с танцами Данила под композиции Элджея, и клипы набрали более миллиона просмотров.

1 октября Данилу Прыткову, более известному под псевдонимом NILETTO, исполняется 30. Мы не можем с уверенностью сказать, что артист будет громко отмечать юбилей: певец неоднократно говорил, что не любит дни рождения, ну а подарки и букеты от фанаток ставят его в неловкое положение.

«Цветы все равно гибнут, а игрушки мы вынуждены тащить с собой на самолете из одного города в другой, потом в третий, четвертый, складывать все это, чтобы затем отдать в детский дом. Вот возьмите как-нибудь, выделите время, придите в детдом в своем городе и отдайте туда пару игрушек. Это будет вкладом творческим, я вас ментально поддержу, это крутая энергия», – подчеркивал исполнитель.

За такое мировоззрение артиста и полюбили поклонники. Парень из простой рабочей семьи самостоятельно добился успеха, ну а теперь готов помочь сиротам и отдать долг родителям, которые в него верили. Но много ли мы знаем о личной жизни NILETTO?

Работа на стройке и костюм майонеза

Данил Прытков появился на свет в Тюмени, какое-то время жил с родителями и двумя сестрами в Перми, а в первый класс пошел уже в Екатеринбурге. Светлана и Сергей Прытковы трудились строителями, и подростком будущий певец помогал им в подсобных работах, за что получал карманные деньги. К слову, первую крупную для себя сумму – семь тысяч рублей – мальчик потратил на велосипед BMX, о котором мечтал.

Папа Данила занимался спортом и играл на баяне, похожие интересы возникли и у наследника: помимо физкультуры, мальчик увлекался музыкой и танцами. В девять его отдали на брейк-данс, и мама купила для тренировок кассету с американским рэпом. Так Прытков впервые познакомился с зарубежными треками, что в какой-то мере вдохновило его на создание собственных.