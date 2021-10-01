Секс с поклонницами и интрижка с Клавой Кокой. Любимки NILETTO

«Я купил маме другой дом: больше, лучше, уютнее. Этот вопрос я уже решил, и это было самым желанным. В планах нет приобрести квартиру себе самому. Вообще, в ближайшее время нет каких-то материальных целей, которые нужно реализовать. Главное: создать комфортные условия для родных», – делился артист в программе «Личный кабинет» на RU.TV.
О NILETTO привыкли говорить как о завидном женихе и холостяке: музыкант снял в Москве квартиру с друзьями и своей командой, чтобы иметь возможность отдыхать между перелетами и организовать небольшую студию дома.
«В целом, у нас такое пацанское общежитие, справляемся, нормально. Бардак в доме, но периодически кому-то сверху падает идея прибраться. Кто-то из ребят начинает наводить чистоту, и ты понимаешь, что пора тоже что-то сделать. Но зачастую времени вообще нет: шесть дней был в туре, поспал, выкинул грязные вещи из чемодана, положил чистые, сходил в душ и снова улетел», – признавался артист.
Как же девушки вписывались в этот образ жизни? По словам NILETTO, если у кого-то из парней появлялась вторая половина, то виделись влюбленные редко и на нейтральной территории. Сам музыкант восемь лет с переменным успехом встречался с хореографом Евгенией Кузнецовой.
«Мы расходились и сходились миллион раз. Я сделал предложение через четыре года примерно, но просто не дошло до свадьбы. Это была сильная любовь. Для меня последние пять-шесть месяцев эта история завершена, – сообщил исполнитель в ноябре прошлого года в эфире YouTube-шоу «Ходят слухи». — Как оказалось, все люди ревнивые. И все девушки требуют внимания и живут эмоциями – сегодня было все прекрасно, а послезавтра она говорит тебе: «Я поняла, что все, до свидания». И отовсюду тебя уничтожает и удаляет. А ты просто сутки не выходил на связь, и она это с чем-то сопоставила, плюс подруга сказала, что видела с кем-то на прошлой неделе, а это даже был не ты».
Но были ли подозрения Евгении необоснованными? В интервью Насте Ивлеевой Данил признался, что занимался сексом с фанатками. Позднее музыкант прояснил ситуацию: интим с другими девушками случался в моменты эмоционального перелома, в периоды расставания с возлюбленной, когда они не виделись по полгода. «По поводу секса с поклонницами: ну а попробуй сейчас найти девчонку, которая меня не знает, чтоб не говорили, что я это делал на фоне популярности», – рассуждал исполнитель.
История о романе артистов не подтвердилась, и поклонницы вздохнули с облегчением, предположив, что NILETTO еще свободен. Однако Данил не дает фан-клубу расслабляться: в интервью он заявляет, что не будет комментировать личную жизнь и отвечать, есть ли у него сейчас вторая половина.
«Человек должен делать тебя сильнее во всех планах, мотивировать и вдохновлять, чтобы твой КПД возрастал в разы, – описывал певец свой идеал. – Это когда и «химия», и сердце твое мыслит с ним одинаково, у вас одни цели, вы можете говорить часами».
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