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Секс с поклонницами и интрижка с Клавой Кокой. Любимки NILETTO

Niletto ФОТО: Sergei Karpukhin

Два года назад критики гадали, останется ли артист автором одного хита, но, кажется, NILETTO избежал подобной участи. Певец выпускает новые успешные синглы, а его концерты проходят с аншлагами. При этом поклонницы замечают: музыка кумира пропитана темой несчастной любви, пишет Starhit.ru.

Как многие коллеги, музыкант объединялся с другими исполнителями для создания хитов. С Zivert он записал трек «Fly 2», что не стало поводом для слухов о любовной связи звезд, а вот коллаборация с Клавой Кокой для клипа «Краш» привела к обратному результату. Молва о романе сыграла артистам на руку, и неудивительно, что в шоу Comment Out они в очередной раз спекулировали на теме отношений. «Клава мне нравится. Она прикольная, веселая. Прикинь, она мне начала скидывать свои запретные фотки, и мне тоже нужно что-то послать», – разыграл Данил рэпера Faik.

Шесть лет назад артист взял псевдоним Данил Хаски, создал YouTube-канал и вместе с другом Андреем Али начал записывать каверы, например, на треки Maroon5. Затем видеоблог пополнился роликами с танцами Данила под композиции Элджея, и клипы набрали более миллиона просмотров.

1 октября Данилу Прыткову, более известному под псевдонимом NILETTO, исполняется 30. Мы не можем с уверенностью сказать, что артист будет громко отмечать юбилей: певец неоднократно говорил, что не любит дни рождения, ну а подарки и букеты от фанаток ставят его в неловкое положение.

«Цветы все равно гибнут, а игрушки мы вынуждены тащить с собой на самолете из одного города в другой, потом в третий, четвертый, складывать все это, чтобы затем отдать в детский дом. Вот возьмите как-нибудь, выделите время, придите в детдом в своем городе и отдайте туда пару игрушек. Это будет вкладом творческим, я вас ментально поддержу, это крутая энергия», – подчеркивал исполнитель.

За такое мировоззрение артиста и полюбили поклонники. Парень из простой рабочей семьи самостоятельно добился успеха, ну а теперь готов помочь сиротам и отдать долг родителям, которые в него верили. Но много ли мы знаем о личной жизни NILETTO?

Работа на стройке и костюм майонеза

Данил Прытков появился на свет в Тюмени, какое-то время жил с родителями и двумя сестрами в Перми, а в первый класс пошел уже в Екатеринбурге. Светлана и Сергей Прытковы трудились строителями, и подростком будущий певец помогал им в подсобных работах, за что получал карманные деньги. К слову, первую крупную для себя сумму – семь тысяч рублей – мальчик потратил на велосипед BMX, о котором мечтал.

Папа Данила занимался спортом и играл на баяне, похожие интересы возникли и у наследника: помимо физкультуры, мальчик увлекался музыкой и танцами. В девять его отдали на брейк-данс, и мама купила для тренировок кассету с американским рэпом. Так Прытков впервые познакомился с зарубежными треками, что в какой-то мере вдохновило его на создание собственных.

Вскоре хореографическую студию перенесли в центр города, поэтому занятия танцами пришлось отложить до восьмого класса. Еще через пару лет Данил начал писать первые тексты и делать каверы на треки популярных артистов, хотя не считал это серьезным творчеством.

Стоит отметить, что семья Прытковых жила довольно бедно, и денег на красивые вещи не имела. В интервью Данил рассказывал, как ездил с мамой на рынок, покупал штаны за 90 рублей и зачастую не раздумывал, идет ли ему наряд. Из-за нелепого внешнего вида мальчик подвергался травле со стороны как сверстников, так и преподавателей: однажды учительница привела подростка в пример, как нельзя одеваться. Разумеется, родители устроили скандал из-за непедагогичного поступка классного руководителя.

После школы юноша поступил на инженерно-экологический факультет Уральского государственного лесотехнического университета: это был ближайший от дома вуз, куда к тому же пошли многие друзья парня. Вот только учеба не особо привлекала Данила, так что с первого курса он начал преподавать танцы. Зарабатывал хореограф немного, зато занимался любимым делом, поэтому мама одобряла выбор сына. В итоге Прытков бросил университет на третьем курсе.

Он выступал с танцевальными номерами, однажды даже в костюме тюбика с майонезом; днем трудился на стройке, а по ночам – сочинял песни. Кроме того, парень записывал рекламные треки, стараясь помочь маме, у которой была задолженность по кредиту.

Поднять большие деньги не получалось, и когда знакомый предложил выступить на корпоративе за 30 тысяч, артисту показалось, что он сорвал куш. В итоге исполнитель так понравился организаторам, что ему заплатили не 30, а 50 тысяч – столько его мама зарабатывала за месяц маляром-штукатуром. Тогда-то Данил и осознал, что музыка может приносить неплохой доход.

Каверы на YouTube, телешоу и звездный час

Прытков сочинял и собственные композиции, так что решил принять участие в телеконкурсах «Новая звезда» и «ПЕСНИ». До финала он не дошел, зато во втором сезоне проекта ТНТ появился под псевдонимом NILETTO с треком «Куртка на двоих» и попал в команду Тимати.

Звездный час пробил в 2019-м, когда музыкант купил микрофон и звуковую карту и записал трек «Любимка». «На самом деле особо не вкладывались, просто песня действительно зашла, TikTok дал композиции большой рывок, и люди ее услышали», – пояснял NILETTO Ирине Шихман в интервью для YouTube-канала «А поговорить?»

Только за сутки «Любимка» преодолела порог в 500 тысяч просмотров, ну а на сегодняшний день число достигло 292 миллионов. Вскоре артист заключил контракт с лейблом Zion Music, одержал победу на «Золотом граммофоне» и выиграл в номинации «Лучший российский исполнитель» по версии MTV Europe Music Awards.

Реклама, корпоративы, концерты, интервью – NILETTO и сам не заметил, как его затянуло в шоу-бизнес. При этом он не схватил звездную болезнь и остался верен прежним ценностям. Конечно, одежда стала дороже, а домашняя пища сменилась едой, доставляемой из ресторанов, просто потому что времени на иное из-за частых перелетов не было. Однако роскошными покупками Данил баловал не себя, а близких.

«Я купил маме другой дом: больше, лучше, уютнее. Этот вопрос я уже решил, и это было самым желанным. В планах нет приобрести квартиру себе самому. Вообще, в ближайшее время нет каких-то материальных целей, которые нужно реализовать. Главное: создать комфортные условия для родных», – делился артист в программе «Личный кабинет» на RU.TV.

Между любовью и сексом

О NILETTO привыкли говорить как о завидном женихе и холостяке: музыкант снял в Москве квартиру с друзьями и своей командой, чтобы иметь возможность отдыхать между перелетами и организовать небольшую студию дома.

«В целом, у нас такое пацанское общежитие, справляемся, нормально. Бардак в доме, но периодически кому-то сверху падает идея прибраться. Кто-то из ребят начинает наводить чистоту, и ты понимаешь, что пора тоже что-то сделать. Но зачастую времени вообще нет: шесть дней был в туре, поспал, выкинул грязные вещи из чемодана, положил чистые, сходил в душ и снова улетел», – признавался артист.

Как же девушки вписывались в этот образ жизни? По словам NILETTO, если у кого-то из парней появлялась вторая половина, то виделись влюбленные редко и на нейтральной территории. Сам музыкант восемь лет с переменным успехом встречался с хореографом Евгенией Кузнецовой.

«Мы расходились и сходились миллион раз. Я сделал предложение через четыре года примерно, но просто не дошло до свадьбы. Это была сильная любовь. Для меня последние пять-шесть месяцев эта история завершена, – сообщил исполнитель в ноябре прошлого года в эфире YouTube-шоу «Ходят слухи». — Как оказалось, все люди ревнивые. И все девушки требуют внимания и живут эмоциями – сегодня было все прекрасно, а послезавтра она говорит тебе: «Я поняла, что все, до свидания». И отовсюду тебя уничтожает и удаляет. А ты просто сутки не выходил на связь, и она это с чем-то сопоставила, плюс подруга сказала, что видела с кем-то на прошлой неделе, а это даже был не ты».

Но были ли подозрения Евгении необоснованными? В интервью Насте Ивлеевой Данил признался, что занимался сексом с фанатками. Позднее музыкант прояснил ситуацию: интим с другими девушками случался в моменты эмоционального перелома, в периоды расставания с возлюбленной, когда они не виделись по полгода. «По поводу секса с поклонницами: ну а попробуй сейчас найти девчонку, которая меня не знает, чтоб не говорили, что я это делал на фоне популярности», – рассуждал исполнитель.

Тайная личная жизнь

История о романе артистов не подтвердилась, и поклонницы вздохнули с облегчением, предположив, что NILETTO еще свободен. Однако Данил не дает фан-клубу расслабляться: в интервью он заявляет, что не будет комментировать личную жизнь и отвечать, есть ли у него сейчас вторая половина.

«Человек должен делать тебя сильнее во всех планах, мотивировать и вдохновлять, чтобы твой КПД возрастал в разы, – описывал певец свой идеал. – Это когда и «химия», и сердце твое мыслит с ним одинаково, у вас одни цели, вы можете говорить часами».


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