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Посетитель Elamus SPA: для непривитых тесты теперь бесплатны, а вот входной билет подорожал для всех
Комментарий Elamus SPA

Elamus SPA в Мустамяэ ФОТО: Sander Ilvest

На прошлой неделе Elamus SPA громко заявил о том, что становится первым предприятием сферы обслуживания, где посетители смогут бесплатно сдать экспресс-тест на антиген COVID-19. В силу это нововведение вступило в пятницу 24 сентября, вот только постоянные клиенты обнаружили, что и цена входного билета с этого же дня поднялась на два евро.

«Да, вроде мелочь, но стало неприятно. Столько шума в СМИ, что на входе в спа-центр теперь за тест можно не платить, и в то же время тишина про то, что и цены повысились.

Не получается ли в итоге, что за этим рекламным ходом стоит то, что мы все – посетители спа-центра – просто, грубо говоря, скинулись на тесты антипрививочникам?» – с таким вопросом обратился к нам в редакцию Александр, постоянный посетитель Elamus SPA.

Руководство Elamus SPA заверило, что небольшое подорожание входных билетов никак не связано с бесплатными экспресс-тестами на антиген COVID-19.

К слову, инициатива Mustamäe Elamus SPA была встречена посетителями на ура: за первые выходные после того, как плата за экспресс-тесты была отменена, почти 500 человек воспользовались этой возможностью.

«Бесплатные экспресс-тесты и повышение цены на два евро никак между собой не связаны, потому что цена теста, конечно, выше (8 евро – прим. ред.).

Повышение цен связано лишь с общим увеличением стоимости жизни, что в нашем случае означает рост затрат на коммунальные услуги на десятки тысяч ежемесячно. И это еще до наступления зимних месяцев!» – прокомментировал глава Elamus SPA Андрес Тийк.

Он также отметил, что изменение цен Elamus SPA и раньше никогда не анонсировал в СМИ, впрочем, эта информация всегда доступна на сайте самого водно-банного центра. Также руководство Elamus SPA отмечает, что с конца сентября повысилась лишь цена входного билета в спа-центр, а вот цены на индивидуальные посещения бассейна, месячные и 10-разовые карточки остались прежними.

Mustamäe Elamus SPA – крупнейший в Эстонии водно-банный центр, который открылся в столичном районе Мустамяэ в октябре 2018 года. На данный момент услугами Elamus SPA может воспользоваться любой человек, который предъявит справку о вакцинации или перенесенном заболевании COVID-19, а также тот, кто готов на месте пройти экспресс-тестирование. С 24 сентября экспресс-тесты на антиген COVID-19 здесь стали бесплатны для посетителей. Так Elamus SPA стал единственным спа-центром в Эстонии, который предлагает бесплатные экспресс-тесты на антиген COVID-19.

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