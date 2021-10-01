Посетитель Elamus SPA: для непривитых тесты теперь бесплатны, а вот входной билет подорожал для всех

«Да, вроде мелочь, но стало неприятно. Столько шума в СМИ, что на входе в спа-центр теперь за тест можно не платить, и в то же время тишина про то, что и цены повысились.

Не получается ли в итоге, что за этим рекламным ходом стоит то, что мы все – посетители спа-центра – просто, грубо говоря, скинулись на тесты антипрививочникам?» – с таким вопросом обратился к нам в редакцию Александр, постоянный посетитель Elamus SPA.

Руководство Elamus SPA заверило, что небольшое подорожание входных билетов никак не связано с бесплатными экспресс-тестами на антиген COVID-19.

К слову, инициатива Mustamäe Elamus SPA была встречена посетителями на ура: за первые выходные после того, как плата за экспресс-тесты была отменена, почти 500 человек воспользовались этой возможностью.

«Бесплатные экспресс-тесты и повышение цены на два евро никак между собой не связаны, потому что цена теста, конечно, выше (8 евро – прим. ред.).

Повышение цен связано лишь с общим увеличением стоимости жизни, что в нашем случае означает рост затрат на коммунальные услуги на десятки тысяч ежемесячно. И это еще до наступления зимних месяцев!» – прокомментировал глава Elamus SPA Андрес Тийк.

Он также отметил, что изменение цен Elamus SPA и раньше никогда не анонсировал в СМИ, впрочем, эта информация всегда доступна на сайте самого водно-банного центра. Также руководство Elamus SPA отмечает, что с конца сентября повысилась лишь цена входного билета в спа-центр, а вот цены на индивидуальные посещения бассейна, месячные и 10-разовые карточки остались прежними.