Не пропустите! В Старом городе Таллинна проходит увлекательная GPS-игра

Если вы любитель прогулок на свежем воздухе – эта игра именно то, что вам нужно. Тем более синоптики обещают сухую и теплую погоду на предстоящих выходных. Все, что вам понадобится – смартфон или планшет с работающим интернетом и геопозиционированием, а также хорошее настроение.

Итак, начав игру в своем смарт-устройстве перед вами открываться карта, на которой расположена 21 точка в пределах старого Таллинна, в каждой из них вам будет задан вопрос. Откуда начинать и в какой последовательности проходить все пункты – решать вам. Поскольку мы шли в Старый город со стороны Пярнуского шоссе, то первый вопрос появился на экране смартфона уже на улице Вайке-Карья.

ФОТО: limon.ee

Конечно же мы не будем раскрывать содержание вопросов, иначе вам уже не будет настолько интересно играть. Стоит отметить, что несмотря на то, что игра проходит в рамках фестиваля Tervise Sõnum 2021, вопросы GPS-игры будут самыми разными – на научные и исторические темы, также будет достаточно заданий на внимательность и смекалку.

ФОТО: limon.ee

Примерно через полчаса мы добрались до Ратушной площади. Здесь, к слову, был вопрос из истории нашего города. Не отчаивайтесь, если вы чего-то не помните – ищите ответы в интернете, советуйтесь с друзьями.

После каждого отвеченного вопроса участнику предлагается какой-либо занимательный, но, скорее всего, до сих пор неизвестный для него исторический факт, либо подарок. А подарков в течение игры будет немало – всевозможные скидки и бонусы, среди которых каждый найдет то, что по душе именно ему. Так что и после игры у вас будет возможность хорошо провести время.

ФОТО: limon.ee

GPS-игра отлично расширяет кругозор и требует от участников умеренной физической активности. Возможно, в ходе игры вы побываете в тех уголках Старого Таллинна, где не бывали уже довольно давно.

На прохождение всех заданий у нас ушло примерно 1,5 часа. Тут, конечно же, все зависит от того, а каком темпе вы привыкли передвигаться или насколько быстро хотите пройти игру. Играть можно как одному, так и с друзьями, что будет, конечно же, гораздо веселее. Результаты игры вы узнаете сразу после ее завершения, кроме этого каждого ждут призы и подарки.

Начать игру или узнать о ней больше можно ЗДЕСЬ!

Онлайн-фестиваль будет проходить три дня, со 02.11.2021 по 04.11.2021. На фестивале каждый день будет открыта онлайн-выставка, на которой вы познакомитесь с фирмами и организациями, ориентированными на здоровье и здоровый образ жизни. Они приготовили для гостей виртуальные стенды со своими предложениями, вы сможете зарегистрироваться на семинары, узнаете много полезной информации, а также познакомитесь с полезными для здоровья товарами и услугами. Кроме того, на фестивале будет живая трансляция выступлений приглашенных спикеров, которые расскажут о здоровом образе жизни, сексуальном и душевном здоровье. Подробнее о фестивале можно узнать ЗДЕСЬ. Вход для посетителей бесплатный!



