Поездка на такси эстонской инстадивы приняла странный оборот: он не разрешил мне положить сумку на сиденье

Целью Мэрилин было не жаловаться, а рассказать о случившемся в развлекательном ключе. В четверг Нау отвозил таксист Bolt со странными требованиями. «Он не позволил мне поставить сумку с одеждой на сиденье и сказал, чтобы я положила ее на пол или в багажник, сказав, что она испачкает сиденья, если я буду держать сумку рядом с собой», - написала она в Instagram stories. Мэрилин заявила, что обычно у нее нет привычки ставить сумку на пол: «Я сказала, что моя сумка очень чистая».

«Вы уверены?» - спросил водитель, после чего Нау подтвердила это. «Сначала я подумала, что он шутит, но это оказалось не так. Мне пришлось держать сумку на коленях», - призналась она. Мужчина начал говорить гневным тоном, что люди пачкают сидения, после чего пачкается одежда следующих клиентов. «По его словам, люди ставят свои сумки на землю, а затем кладут их на сиденье в такси, а у кого-то в пакетах протекают протеиновые напитки и капустный сок», - написала она с улыбкой.

По словам женщины, беспокойство таксиста было тщетным. «Я знаю, что с детства всегда очень осторожно относилась к своим вещам, и мне слишком часто приходится смотреть, где я сижу, чтобы моя одежда не пачкалась. Я сказала водителю, чтобы он посмотрел на меня, как я одета, что может у меня протечь или размазаться?» - пишет Мэрилин. Однако она считает, что водитель все же должен понимать, кто хороший клиент, а кто нет. «В любом случае, у него была такая злая аура, что мне стало немного плохо», - заключила она.

В четверг Мэрилин, участвующая в конкурсе красоты, выглядела очень красиво. Смотрите видео ниже!



