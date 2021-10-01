Финал конкурса уже сегодня вечером: красотки 45+ со всего мира собрались в Таллинне
Уже сегодня, 1 октября, в Таллинне состоится финал международных конкурсов красоты Grandma Universe 2021 и Mrs. Classic Universe 2021.
Уже сегодня, 1 октября, в Таллинне состоится финал международных конкурсов красоты Grandma Universe 2021 и Mrs. Classic Universe 2021.
В Эстонию приехали 15 участниц со всего мира — из Великобритании, Германии, Испании, России, Украины, с Канарских островов и даже из Индии и Японии.
По итогам конкурсов жюри выберет самую красивую бабушку Вселенной и самую красивую женщину Вселенной в возрасте 45+.
Мероприятие пройдет в клубе Prive, начало в 17:00. Билеты можно купить ЗДЕСЬ!
А вот и шикарные участницы конкурса!