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Финал конкурса уже сегодня вечером: красотки 45+ со всего мира собрались в Таллинне

Финал международных конкурсов красоты Grandma Universe 2021 и Mrs. Classic Universe 2021. ФОТО: Промо

Уже сегодня, 1 октября, в Таллинне состоится финал международных конкурсов красоты Grandma Universe 2021 и Mrs. Classic Universe 2021.

В Эстонию приехали 15 участниц со всего мира — из Великобритании, Германии, Испании, России, Украины, с Канарских островов и даже из Индии и Японии.

По итогам конкурсов жюри выберет самую красивую бабушку Вселенной и самую красивую женщину Вселенной в возрасте 45+.

Мероприятие пройдет в клубе Prive, начало в 17:00. Билеты можно купить ЗДЕСЬ!

А вот и шикарные участницы конкурса!

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